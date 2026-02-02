Старшого сина кронпринцеси Норвегії судитимуть за підозрою у насильстві та перевезенні марихуани

29-річний Маріус Борг Хейбі може отримати до 10 років ув’язнення, якщо суд визнає його винним.

Фото: Getty Images

Старший син кронпринцеси Норвегії Маріус Борг Хейбі постане перед окружним судом Осло у вівторок за кількома звинуваченнями, включаючи зґвалтування, насильство у близьких стосунках та перевезення 3,5 кг марихуани. Про це повідомляє NBC News.

Хейбі, 29-річний син кронпринцеси Метте-Маріт від попередніх стосунків і пасинок спадкоємця престолу, кронпринца Хокона, не має королівського титулу і офіційних обов’язків. Він перебуває під пильною увагою громадськості після кількох арештів у 2024 році за різні правопорушення. На час суду він залишається на волі.

Обвинувачення проти Хейбі

Обвинувальний акт містить 38 пунктів, серед яких:

чотири ймовірні зґвалтування у період з 2018 по листопад 2024 року;

насильство та погрози щодо колишньої партнерки з літа 2022 по осінь 2023 року;

два ймовірні акти насильства щодо іншої партнерки;

порушення заборонного наказу;

перевезення 3,5 кг марихуани;

погрози вбивством та порушення правил дорожнього руху.

Прокурори зазначають, що Хейбі загрожує до 10 років ув’язнення, якщо суд визнає його винним. Судовий процес очікується до середини березня.

Адвокат захисту Петро Секуліч повідомив, що Хейбі заперечує всі звинувачення у сексуальному насильстві та більшість звинувачень щодо насильства. Він заявив, що підсудний надасть суду детальний звіт про свою версію подій.

Реакція королівської родини

Кронпринц Хокон і Метте-Маріт не планують бути присутніми на суді та не коментуватимуть справу під час розгляду. Хокон наголосив, що Хейбі не є членом королівського дому, і як громадянин Норвегії має ті самі права та обов’язки, що й інші громадяни.

Попри гучність справи, королівська родина залишається популярною у країні. Експертка з королівської родини Туве Таалесен зазначила, що для норвезького народу це були «шокуючі півтора року», але загальна підтримка короля Гаральда та королеви Соні зберігається.

Нові оприлюднення щодо Метте-Маріт

Напередодні судового процесу оприлюднені документи з файлів Епштейна викликали негативний резонанс навколо кронпринцеси. У 2013 році Метте-Маріт на кілька днів позичила нерухомість Епштейна у Палм-Біч, Флорида, через спільного друга. Кронпринцеса визнала, що шкодує про контакт з Епштейном і взяла на себе відповідальність за недостатню оцінку ситуації.

