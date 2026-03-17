Міноборони створює «AI-driven армію нового покоління»

11:21, 17 березня 2026
Михайло Федоров повідомив про створення системи центрів, які будуть прискорювати впровадження інновацій та AI-рішень у війська для переваги на полі бою.
Міністерство оборони України запускає систему центрів компетенцій військових технологій, які зосередяться на ключових напрямах сучасної війни. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

«Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші», — заявив Федоров.

Міністр зазначив, що першим таким центром стане Defense AI Center «A1», який реалізується за підтримки уряду Великої Британії. Центр матиме такі основні завдання:

  • аналіз бойових даних;
  • прогнозування дій ворога;
  • розвиток автономних систем;
  • створення нових інструментів управління.

Центри будуть постійно аналізувати поле бою та технології, визначати наступні кроки розвитку та прискорювати впровадження інновацій у війська. AI-рішення інтегруватимуться у всі домени сучасної війни — від розвідки до управління бойовими операціями.

«AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни — від розвідки до управління. Наше завдання — створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі», – наголосив Михайло Федоров.

