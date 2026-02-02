  1. В мире

Старшего сына кронпринцессы Норвегии будут судить по подозрению в насилии и перевозке марихуаны

19:01, 2 февраля 2026
29-летний Мариус Борг Хейби может получить до 10 лет тюрьмы, если суд признает его виновным.
Старшего сына кронпринцессы Норвегии будут судить по подозрению в насилии и перевозке марихуаны
Фото: Getty Images
Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хейби предстанет перед окружным судом Осло во вторник по нескольким обвинениям, включая изнасилование, насилие в близких отношениях и перевозку 3,5 кг марихуаны. Об этом сообщает NBC News.

Хейби, 29-летний сын кронпринцессы Метте-Марит от предыдущих отношений и пасынок наследника престола, кронпринца Хокона, не имеет королевского титула и официальных обязанностей. Он находится под пристальным вниманием общественности после нескольких арестов в 2024 году за различные правонарушения. На время суда он остается на свободе.

Обвинения против Хейби

Обвинительный акт содержит 38 пунктов, среди которых:

  • четыре предполагаемых изнасилования в период с 2018 по ноябрь 2024 года;
  • насилие и угрозы в отношении бывшей партнерши с лета 2022 по осень 2023 года;
  • два предполагаемых акта насилия в отношении другой партнерши;
  • нарушение запретительного приказа;
  • перевозка 3,5 кг марихуаны;
  • угрозы убийством и нарушение правил дорожного движения.

Прокуроры отмечают, что Хейби грозит до 10 лет тюрьмы, если суд признает его виновным. Судебный процесс ожидается до середины марта.

Адвокат защиты Петр Секулич сообщил, что Хейби отрицает все обвинения в сексуальном насилии и большинство обвинений в насилии. Он заявил, что подсудимый предоставит суду подробный отчет о своей версии событий.

Реакция королевской семьи

Кронпринц Хокон и Метте-Марит не планируют присутствовать на суде и не будут комментировать дело во время рассмотрения. Хокон подчеркнул, что Хейби не является членом королевского дома и как гражданин Норвегии имеет те же права и обязанности, что и другие граждане.

Несмотря на громкость дела, королевская семья остается популярной в стране. Эксперт по королевской семье Туве Таалесен отметила, что для норвежского народа это были «шокирующие полтора года», но общая поддержка короля Харальда и королевы Сони сохраняется.

Новые публикации о Метте-Марит

Накануне судебного процесса обнародованные документы из файлов Эпштейна вызвали негативный резонанс вокруг кронпринцессы. В 2013 году Метте-Марит на несколько дней одолжила недвижимость Эпштейна в Палм-Бич, Флорида, через общего друга. Кронпринцесса признала, что сожалеет о контакте с Эпштейном и взяла на себя ответственность за недостаточную оценку ситуации.

суд арест Норвегия

