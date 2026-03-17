Видеорегистраторы практически не использовались, сотрудников не контролировали — в Франковской области судили офицера ТЦК

Суд наложил штраф в размере 17 000 гривен на офицера ТЦК и СП за халатное отношение к военной службе.

Косовский районный суд Ивано-Франковской области постановлением от 11 марта 2026 года признал виновным офицера отделения военного учета и бронирования территориального центра комплектования и социальной поддержки в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода).

Обстоятельства дела № 347/614/26

Во исполнение поручения начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки от 27 августа 2025 года № 306/1/9707 должностными лицами проведена внеплановая проверка соблюдения требований Инструкции по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, имеющих функции фото - и видеофиксации, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 6 августа 2024 года № 532, и Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

В ходе проверки установлено, что в соответствии с приказом начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки от 15 августа 2025 года № 84 офицер назначен ответственным за учет, хранение и выдачу технических приборов и технических средств, обладающих функциями фото- и видеофиксации.

Выявлены нарушения требований Инструкции:

видеофиксация мероприятий оповещения группами оповещения не проводится в течение февраля – марта 2026 года (на внешнем носителе за февраль имеются записи только за 6 дней, за март – за 2 дня);

нарушена процедура загрузки видеозаписей: видео хранится не на защищенных серверах, используется незарегистрированный носитель информации;

ответственное лицо не осуществляло контроль за военнослужащими, привлекаемыми к оповещению граждан, не проводило инструктажи;

в течение длительного периода (февраль – март 2026 года) видеорегистраторы фактически не использовались;

соблюдение срока хранения видеозаписей на сервере проверить невозможно из-за отсутствия видеозаписей за указанный период;

установление фактов превышения полномочий при выборочном просмотре видеозаписей невозможно из-за отсутствия записей;

при выгрузке информации с нагрудных видеокамер уполномоченное лицо использует собственный компьютер/ноутбук, а не персональную электронно-вычислительную машину, зарегистрированную и поставленную на учет в Вооруженных Силах Украины.

Согласно материалам суда, офицер, зная и понимая суть возложенных на него обязанностей, действуя вопреки требованиям Уставов Вооружённых Сил Украины, допустил халатное отношение к военной службе в условиях чрезвычайного положения: не принял мер по организации учета, хранения и выдачи информации с портативных видеорегистраторов, не осуществлял устного доклада или рапорта о проблемах с использованием нагрудных видеокамер, докладывал о надлежащем выполнении задач.

В результате нарушений в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по состоянию на 11 марта 2026 года не организованы надлежащим образом учет, хранение и выдача информации с портативных видеорегистраторов, не приняты действенные меры по соответствующей организации.

Нарушения носят систематический характер, что подтверждается длительным отсутствием сохраненных видеозаписей (февраль – март 2026 года).

Офицер признал вину в судебном заседании.

Решение суда

Суд признал офицера виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.

Взыскал с офицера судебный сбор в размере 665 грн 60 коп.

Постановление может быть обжаловано в Ивано-Франковский апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

