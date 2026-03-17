Відеореєстратори майже не використовували, працівників не контролювали – на Франківщині судили офіцера ТЦК

Суд наклав штраф 17 000 гривень на офіцера ТЦК та СП за недбале ставлення до військової служби.

Косівський районний суд Івано-Франківської області постановою від 11 березня 2026 року визнав винним офіцера відділення військового обліку та бронювання територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду).

Обставини справи № 347/614/26

На виконання доручення начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 27 серпня 2025 року № 306/1/9707 посадовими особами проведено раптову перевірку дотримання вимог Інструкції із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 06 серпня 2024 року № 532, та Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Перевіркою встановлено, що відповідно до наказу начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 15 серпня 2025 року № 84 офіцер призначений відповідальним за облік, зберігання та видачу технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації.

Виявлено порушення вимог Інструкції:

відеофіксація заходів оповіщення групами оповіщення не проводиться протягом лютого – березня 2026 року (на зовнішньому носії за лютий наявні записи лише за 6 днів, за березень – за 2 дні);

порушено процедуру завантаження відеозаписів: відео зберігається не на захищених серверах, використовується не зареєстрований носій інформації;

відповідальна особа не здійснювала контроль за військовослужбовцями, які залучаються до оповіщення громадян, не проводила інструктажі;

протягом тривалого періоду (лютий – березень 2026 року) відеореєстратори фактично не використовувалися;

дотримання строку зберігання відеозаписів на сервері перевірити неможливо через відсутність відеозаписів за вказаний період;

встановлення фактів перевищення влади під час вибіркового перегляду відеозаписів неможливе через відсутність записів;

під час вивантаження інформації з нагрудних відеокамер уповноважена особа використовує власний комп’ютер/ноутбук, а не персональну електронно-обчислювальну машину, зареєстровану та поставлену на облік у Збройних Силах України.

За даними матеріалів суду, офіцер, знаючи та розуміючи зміст покладених на нього обов’язків, діючи всупереч вимогам Статутів Збройних Сил України, допустив недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду: не вжив заходів з організації обліку, зберігання та видачі інформації з портативних відеореєстраторів, не здійснював усної доповіді чи рапорту про проблеми з використанням нагрудних відеокамер, доповідав про належне виконання завдань.

Внаслідок порушень у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки станом на 11 березня 2026 року не організовано належним чином облік, зберігання та видачу інформації з портативних відеореєстраторів, не вжито дієвих заходів з відповідної організації.

Порушення мають систематичний характер, що підтверджується тривалою відсутністю збережених відеозаписів (лютий – березень 2026 року).

Офіцер визнав вину в судовому засіданні.

Рішення суду

Суд визнав офіцера винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

Стягнув з офіцера судовий збір у розмірі 665 грн 60 коп.

Постанову може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

