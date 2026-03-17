  1. Суспільство
  2. / В Україні

17 березня – яке сьогодні свято та головні події

09:23, 17 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Щорічно з 2016 року 17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника.
Фото: objectiv.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

17 березня в Україні щороку відзначають День мобілізаційного працівника. Професійне свято встановили у 2016 році на честь початку першої масштабної мобілізації 2014 року. Воно присвячене фахівцям, які забезпечують мобілізаційну підготовку, комплектування військ та облік ресурсів для оборони держави.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Крім того, цього дня відзначають Всесвітній день соціальної роботи та День святого Патрика. Віряни також вшановують пам’ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.

Історичні події 17 березня

  • 1917 рік — у Києві створено Українську Центральну Раду.
  • 1917 рік — у Петербурзі українська делегація на чолі з Олександром Лотоцьким зустрілася з прем’єр-міністром Росії графом Львовим. Було ухвалено меморандум із вимогами запровадити українську мову в державних установах України та звільнити полонених галичан і буковинців.
  • 1939 рік — на Верецькому перевалі в Карпатах поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями.
  • 1943 рік — трагедія села Ремель, один із найбільших воєнних злочинів на території України.
  • 1945 рік — під проводом генерала Павла Шандрука створено Український Національний Комітет — політико-громадський центр, що відстоював українські інтереси перед німецькою владою.
  • 1951 рік — Українська повстанська армія закликала США допомогти їй у боротьбі з СРСР.
  • 1972 рік — у Києві створено Інститут книги та друкарства.
  • 1995 рік — Верховна Рада України ухвалила закон «Про Автономну Республіку Крим», який підтверджував відсутність посади «президента Криму».
  • 1995 рік — на телеканалі ICTV вперше вийшов в ефір мистецький канал «Територія А».
  • 1999 рік — розпочалося виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 «Славута».
  • 2014 рік — Європейський Союз запровадив перші санкції проти Росії через анексію Криму.
  • 2023 рік — Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Церковне свято

17 березня церква згадує преподобного Олексія, чоловіка Божого. Він народився у заможній римській родині. Його батьки Євфиміан і Аглаїда виховали сина у християнській вірі. У день власного весілля Олексій вирішив присвятити життя Богові й таємно залишив дім.

Він вирушив до Едеси, де багато років жив як убогий, проводячи час у молитві та покуті. Люди поважали його за благочестя та милосердя і називали «чоловіком Божим».

Згодом він повернувся до Рима, але не відкрив батькам своєї особи. Батько прийняв його як жебрака і дозволив жити під сходами палацу. Там Олексій прожив ще 17 років, терплячи знущання слуг і зберігаючи смирення. Лише після його смерті батьки знайшли лист, у якому він відкрив своє ім’я. Після цього його поховали з великою честю, а згодом канонізували.

Іменини

Цього дня іменини відзначають Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій і Павло.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мобілізація яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Григорій Усик: Аудит ДСА має розмежувати повноваження між Адміністрацією та ВРП

Від незадовільної оцінки до перевірки: ВРП проведе функціональний аудит ДСА.

ВП ВС: ВРП може відмовити у призначенні судді через сумнів у доброчесності навіть попри рекомендацію ВККС

Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що рекомендація ВККС не гарантує призначення судді — ВРП може відмовити через обґрунтований сумнів у доброчесності кандидата.

Військовий перечепився з автоматом і застрелив побратима: чому суд у Харкові визнав солдата винним у необережному вбивстві

Суд визнав солдата винним у вбивстві і задовольнив цивільний позов вдови загиблого.

Поїздки до РФ, комунальні борги та нульові доходи: подробиці спеціальних засідань ВККС та ГРМЕ

П’ятнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Пенсії ВПО та жителям тимчасово окупованих територій: суди пояснили, коли ПФУ не має права зупиняти виплати

Суди все частіше стають на захист пенсіонерів із числа ВПО та жителів тимчасово окупованих територій у спорах із Пенсійним фондом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]