17 березня – яке сьогодні свято та головні події

Фото: objectiv.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

17 березня в Україні щороку відзначають День мобілізаційного працівника. Професійне свято встановили у 2016 році на честь початку першої масштабної мобілізації 2014 року. Воно присвячене фахівцям, які забезпечують мобілізаційну підготовку, комплектування військ та облік ресурсів для оборони держави.

Крім того, цього дня відзначають Всесвітній день соціальної роботи та День святого Патрика. Віряни також вшановують пам’ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.

Історичні події 17 березня

1917 рік — у Києві створено Українську Центральну Раду.

1917 рік — у Петербурзі українська делегація на чолі з Олександром Лотоцьким зустрілася з прем’єр-міністром Росії графом Львовим. Було ухвалено меморандум із вимогами запровадити українську мову в державних установах України та звільнити полонених галичан і буковинців.

1939 рік — на Верецькому перевалі в Карпатах поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями.

1943 рік — трагедія села Ремель, один із найбільших воєнних злочинів на території України.

1945 рік — під проводом генерала Павла Шандрука створено Український Національний Комітет — політико-громадський центр, що відстоював українські інтереси перед німецькою владою.

1951 рік — Українська повстанська армія закликала США допомогти їй у боротьбі з СРСР.

1972 рік — у Києві створено Інститут книги та друкарства.

1995 рік — Верховна Рада України ухвалила закон «Про Автономну Республіку Крим», який підтверджував відсутність посади «президента Криму».

1995 рік — на телеканалі ICTV вперше вийшов в ефір мистецький канал «Територія А».

1999 рік — розпочалося виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 «Славута».

2014 рік — Європейський Союз запровадив перші санкції проти Росії через анексію Криму.

2023 рік — Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Церковне свято

17 березня церква згадує преподобного Олексія, чоловіка Божого. Він народився у заможній римській родині. Його батьки Євфиміан і Аглаїда виховали сина у християнській вірі. У день власного весілля Олексій вирішив присвятити життя Богові й таємно залишив дім.

Він вирушив до Едеси, де багато років жив як убогий, проводячи час у молитві та покуті. Люди поважали його за благочестя та милосердя і називали «чоловіком Божим».

Згодом він повернувся до Рима, але не відкрив батькам своєї особи. Батько прийняв його як жебрака і дозволив жити під сходами палацу. Там Олексій прожив ще 17 років, терплячи знущання слуг і зберігаючи смирення. Лише після його смерті батьки знайшли лист, у якому він відкрив своє ім’я. Після цього його поховали з великою честю, а згодом канонізували.

Іменини

Цього дня іменини відзначають Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій і Павло.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.