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В Норвегии сына кронпринцессы приговорили к 4 годам лишения свободы за 34 преступления

21:54, 15 июня 2026
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Суд признал Мариуса Борга Хейби виновным в десятках тяжких преступлений, включая изнасилования и домашнее насилие.
В Норвегии сына кронпринцессы приговорили к 4 годам лишения свободы за 34 преступления
Фото: AP
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Суд в Осло признал сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 29-летнего Мариуса Борга Хейби, виновным в 34 преступлениях и приговорил его к четырем годам лишения свободы, пишет NBC News.

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Среди обвинений — два эпизода изнасилования, домашнее насилие, причинение тяжких телесных повреждений, насилие в близких отношениях, физические нападения, угрозы, шесть эпизодов сексуально оскорбительного поведения, три случая нарушения запретительного предписания и другие преступления.

По двум дополнительным эпизодам изнасилования он был оправдан. В то же время он имеет право подать апелляцию.

Прокуратура требовала для него 7 лет и 7 месяцев лишения свободы.

Хейби отрицал самые тяжкие обвинения, однако признал часть менее серьезных эпизодов.

Семинедельный судебный процесс вызвал значительный общественный резонанс в Норвегии. Во время слушаний рассматривались свидетельства об употреблении наркотиков, интимные видеозаписи, сделанные им самим, а также сотни электронных сообщений. Один из эпизодов изнасилования, согласно материалам дела, произошел в подвале дома кронпринца.

Приговор также был вынесен на фоне ухудшения состояния здоровья Метте-Марит, которая страдает легочным фиброзом и находится в списке на трансплантацию легких. Врачи отмечают, что без операции это, вероятно, последний год ее жизни.

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