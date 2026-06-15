Кабмін пропонує визнати українську ідентичність одним із пріоритетів державної політики
Кабінет Міністрів пропонує офіційно включити утвердження української національної та громадянської ідентичності до переліку засад внутрішньої та зовнішньої політики держави. Відповідний законопроєкт № 15326 зареєстрували у Верховній Раді.
Чому уряд вважає зміни необхідними
Наразі чинний Закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» містить лише згадку про національно-патріотичне виховання, та не визначає окремих засад політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. На думку авторів законопроєкту, здатність держави протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам безпосередньо пов’язана з рівнем національної самоідентифікації громадян, їхньою громадянською відповідальністю та готовністю до захисту країни.
Саме тому державна політика у цій сфері, має спиратися на три ключові напрями: національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання та громадянську освіту.
Зокрема, національно-патріотичне виховання формує оборонну свідомість і відчуття належності до української нації, військово-патріотичне виховання готує громадян до національного спротиву та підвищує престиж військової служби, а громадянська освіта має розвивати компетентності, необхідні для відповідального виконання громадянських обов’язків.
З огляду на це виникла необхідність внесення змін до законодавства.
Що пропонується змінити
Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», який визначає стратегічні пріоритети держави у різних сферах.
Пропонується включити утвердження української національної та громадянської ідентичності до переліку засад державної політики.
Зокрема, у статті 3 закону після положення про всебічний розвиток і захист державної мови пропонується додати норму про утвердження української національної та громадянської ідентичності.
Також у статті 10 пропонується оновити підхід до гуманітарної політики. Якщо нині закон говорить про проведення заходів із національно-патріотичного виховання, то нова редакція передбачає ширшу мету — сприяння утвердженню української національної та громадянської ідентичності, оборонної свідомості, громадянської стійкості та готовності до національного спротиву через національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання і громадянську освіту.
Крім того, у статті 11, яка стосується зовнішньополітичних засад, пропонується доповнити положення про забезпечення національно-культурних і мовних потреб українців за кордоном нормою про формування та збереження української національної і громадянської ідентичності.
В уряді очікують, що результатом реалізації закону стане посилення української національної та громадянської ідентичності, оборонної свідомості й громадянської стійкості як серед громадян України, так і серед українців, які перебувають за кордоном.
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