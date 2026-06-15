Кабмін пропонує визнати українську ідентичність одним із пріоритетів державної політики

Уряд перегляне підхід до національної і громадянської ідентичності в державній політиці.

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Кабінет Міністрів пропонує офіційно включити утвердження української національної та громадянської ідентичності до переліку засад внутрішньої та зовнішньої політики держави. Відповідний законопроєкт № 15326 зареєстрували у Верховній Раді.

Чому уряд вважає зміни необхідними

Наразі чинний Закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» містить лише згадку про національно-патріотичне виховання, та не визначає окремих засад політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. На думку авторів законопроєкту, здатність держави протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам безпосередньо пов’язана з рівнем національної самоідентифікації громадян, їхньою громадянською відповідальністю та готовністю до захисту країни.

Саме тому державна політика у цій сфері, має спиратися на три ключові напрями: національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання та громадянську освіту.

Зокрема, національно-патріотичне виховання формує оборонну свідомість і відчуття належності до української нації, військово-патріотичне виховання готує громадян до національного спротиву та підвищує престиж військової служби, а громадянська освіта має розвивати компетентності, необхідні для відповідального виконання громадянських обов’язків.

З огляду на це виникла необхідність внесення змін до законодавства.

Що пропонується змінити

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», який визначає стратегічні пріоритети держави у різних сферах.

Пропонується включити утвердження української національної та громадянської ідентичності до переліку засад державної політики.

Зокрема, у статті 3 закону після положення про всебічний розвиток і захист державної мови пропонується додати норму про утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Також у статті 10 пропонується оновити підхід до гуманітарної політики. Якщо нині закон говорить про проведення заходів із національно-патріотичного виховання, то нова редакція передбачає ширшу мету — сприяння утвердженню української національної та громадянської ідентичності, оборонної свідомості, громадянської стійкості та готовності до національного спротиву через національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання і громадянську освіту.

Крім того, у статті 11, яка стосується зовнішньополітичних засад, пропонується доповнити положення про забезпечення національно-культурних і мовних потреб українців за кордоном нормою про формування та збереження української національної і громадянської ідентичності.

В уряді очікують, що результатом реалізації закону стане посилення української національної та громадянської ідентичності, оборонної свідомості й громадянської стійкості як серед громадян України, так і серед українців, які перебувають за кордоном.

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