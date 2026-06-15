Кабмин предлагает признать украинскую идентичность одним из приоритетов государственной политики

Правительство пересмотрит подход к национальной и гражданской идентичности в государственной политике.

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Кабинет Министров предлагает официально включить утверждение украинской национальной и гражданской идентичности в перечень основ внутренней и внешней политики государства. Соответствующий законопроект № 15326 зарегистрирован в Верховной Раде.

Почему правительство считает изменения необходимыми

В настоящее время действующий Закон «Об основах внутренней и внешней политики» содержит лишь упоминание о национально-патриотическом воспитании и не определяет отдельных основ государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

По мнению авторов законопроекта, способность государства противостоять внутренним и внешним угрозам напрямую связана с уровнем национальной самоидентификации граждан, их гражданской ответственностью и готовностью к защите страны.

Именно поэтому государственная политика в этой сфере должна опираться на три ключевых направления: национально-патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание и гражданское образование.

В частности, национально-патриотическое воспитание формирует оборонное сознание и чувство принадлежности к украинской нации, военно-патриотическое воспитание готовит граждан к национальному сопротивлению и повышает престиж военной службы, а гражданское образование должно развивать компетентности, необходимые для ответственного выполнения гражданских обязанностей.

С учетом этого возникла необходимость внесения изменений в законодательство.

Что предлагается изменить

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон «Об основах внутренней и внешней политики», который определяет стратегические приоритеты государства в различных сферах.

Предлагается включить утверждение украинской национальной и гражданской идентичности в перечень основ государственной политики.

В частности, в статье 3 закона после положения о всестороннем развитии и защите государственного языка предлагается добавить норму об утверждении украинской национальной и гражданской идентичности.

Также в статье 10 предлагается обновить подход к гуманитарной политике. Если сейчас закон говорит о проведении мероприятий по национально-патриотическому воспитанию, то новая редакция предусматривает более широкую цель — содействие утверждению украинской национальной и гражданской идентичности, оборонного сознания, гражданской устойчивости и готовности к национальному сопротивлению через национально-патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание и гражданское образование.

Кроме того, в статье 11, которая касается основ внешней политики, предлагается дополнить положение об обеспечении национально-культурных и языковых потребностей украинцев за рубежом нормой о формировании и сохранении украинской национальной и гражданской идентичности.

В правительстве ожидают, что результатом реализации закона станет укрепление украинской национальной и гражданской идентичности, оборонного сознания и гражданской устойчивости как среди граждан Украины, так и среди украинцев, проживающих за рубежом.

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