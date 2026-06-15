Завещание отменили незадолго до смерти и без ведома семьи: что Верховный Суд сказал о правах наследников

Родственники поставили под сомнение подлинность заявления об отмене завещания, а КГС ВС определил, какие требования не могут обеспечить защиту прав наследников.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда рассмотрел многолетний наследственный спор об отмене завещания и сформулировал важные выводы о надлежащих способах защиты в таких делах. Суд обратил внимание, что если лицо утверждает, что заявление об отмене завещания не было подписано самим завещателем, то фактически речь идет о возможной ничтожности такой сделки вследствие нарушения требований к ее форме. В то же время требование о признании ничтожной сделки недействительной не является надлежащим способом защиты. Кроме того, Верховный Суд пришел к выводу, что требование об отмене нотариального действия по удостоверению заявления об отмене завещания не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Обстоятельства дела

Спор возник после смерти мужчины, который в декабре 2012 года составил завещание в пользу своей внучки. Завещание было удостоверено нотариусом в медицинском учреждении, где находился завещатель, в присутствии свидетелей из-за его преклонного возраста и состояния здоровья.

Однако уже 28 января 2013 года нотариус удостоверил заявление об отмене этого завещания. После смерти наследодателя его дочь и внучка узнали, что завещание аннулировано, и обратились в суд.

Истцы утверждали, что из-за тяжелых заболеваний, существенных проблем со зрением и слухом наследодатель не мог самостоятельно ознакомиться с содержанием документа. Также они считали, что подпись под заявлением об отмене завещания выполнило другое лицо, а при удостоверении документа нотариус нарушил требования законодательства.

В иске они просили признать недействительным заявление об отмене завещания и отменить нотариальное действие по его удостоверению.

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Суды исходили из того, что проведенная по делу судебно-почерковедческая экспертиза подтвердила принадлежность подписи на заявлении самому наследодателю. Также они не установили нарушений Закона «О нотариате» или Порядка совершения нотариальных действий при удостоверении заявления об отмене завещания.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд частично согласился с результатом рассмотрения спора, однако изменил правовое обоснование части выводов судов предыдущих инстанций.

Непринятие наследства не лишает права оспаривать заявление об отмене завещания

КГС ВС обратил внимание, что внучка наследодателя не приняла наследство в шестимесячный срок, установленный законом. В то же время это само по себе не лишало ее права обратиться в суд с требованиями относительно заявления об отмене завещания.

Суд пояснил, что требование о признании недействительным заявления об отмене завещания может заявляться не только стороной сделки, но и другим заинтересованным лицом. Поэтому пропуск срока для принятия наследства не являлся препятствием для обращения в суд с такими требованиями.

Если заявление об отмене завещания не подписывал завещатель, такая сделка является ничтожной

Верховный Суд напомнил, что закон предусматривает два способа отмены завещания: путем составления нового завещания либо путем совершения отдельной односторонней сделки о его отмене. Такая сделка должна быть оформлена в том же порядке, что и завещание — в письменной форме и с нотариальным удостоверением.

Суд подчеркнул, что неподписание заявления самим завещателем означало бы нарушение требований к форме сделки. В таком случае она была бы ничтожной в силу закона.

Вместе с тем Верховный Суд не признавал спорное заявление ничтожным. Напротив, суды первой и апелляционной инстанций установили, что подпись на заявлении принадлежит именно наследодателю, а кассационный суд не пересматривал эти фактические обстоятельства.

Ключевым выводом КГС ВС стало то, что требование о признании недействительной сделки, которую истец фактически считает ничтожной, не является надлежащим способом защиты. Если лицо утверждает, что сделка является ничтожной, суд должен проверить соответствующие доводы и оценить последствия ничтожности, а не признавать такую сделку недействительной отдельным решением.

Именно поэтому Верховный Суд по делу №308/13066/16-ц указал, что суды предыдущих инстанций правильно отказали в удовлетворении этого требования, но ошиблись в мотивировке. Отказ должен был быть обоснован ненадлежащим способом защиты права.

Требование об отмене нотариального действия не подлежит рассмотрению

Отдельно Верховный Суд проанализировал требование об отмене нотариального действия по удостоверению заявления об отмене завещания.

Суд напомнил, что статья 50 Закона «О нотариате» предусматривает возможность обжалования нотариальных действий. Однако такое обжалование должно быть способно реально восстановить нарушенное право лица.

По мнению КГС ВС, в данной категории споров требование об отмене нотариального действия по удостоверению заявления об отмене завещания не является надлежащим предметом судебного рассмотрения. Такие исковые требования не могут обеспечить эффективную защиту права, а потому производство по делу в этой части подлежит закрытию.

Поэтому Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций в части требования об отмене нотариального действия и закрыл производство по делу в этой части.

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