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Как будут увольнять военнослужащих, которые служат с 2014 и 2022 года – в Минобороны ответили

12:21, 15 июня 2026
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Когда начнется постепенное увольнение тех, кто служит с 2014 и с 2022 года.
Как будут увольнять военнослужащих, которые служат с 2014 и 2022 года – в Минобороны ответили
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В рамках трансформации Сил обороны в Украине внедряется новый подход к денежному обеспечению и условиям службы. Впервые в украинской армии появляется принцип: чем больше рискуете, тем больше получаете. Это касается как зарплат, так и отсрочек.

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Как отмечают в Минобороны, также остро стоит вопрос увольнения части военнослужащих. Так, в ведомстве сообщили, что до конца года планируется постепенное увольнение части военнослужащих, которые находятся в строю с 2014 и 2022 года. В первую очередь это будет касаться тех, кто имеет наибольшую выслугу лет и длительный опыт участия в боевых действиях.

Напомним, что министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Так, средний уровень денежного обеспечения для пехотинцев в рамках новой модели будет составлять около 300 тыс. грн в месяц, а максимальные выплаты — до 460 тыс. грн.

Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых заданиях: 10 тыс. грн за каждый день пребывания на позициях и 40 тыс. грн за «штурмовой день». Эти выплаты будут применяться как к мобилизованным, так и к военнослужащим по контракту.

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