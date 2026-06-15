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Сокращение штата: кто имеет преимущественное право остаться на работе в 2026 году

12:39, 15 июня 2026
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Работники, которым до ухода на пенсию осталось менее трех лет, имеют преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения штата или численности работников.
Сокращение штата: кто имеет преимущественное право остаться на работе в 2026 году
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При сокращении штата работодатели обязаны учитывать не только профессиональные качества работников, но и предусмотренные законодательством гарантии для отдельных категорий сотрудников. Одной из таких категорий являются работники предпенсионного возраста. В Государственной службе по вопросам труда объяснили, кто имеет преимущественное право остаться на работе в случае сокращения.

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Отмечается, что при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на сохранение рабочего места предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

При равных условиях производительности труда и квалификации преимущество в сохранении работы, в частности, предоставляется работникам, которым осталось менее трёх лет до наступления пенсионного возраста, по достижении которого лицо получает право на пенсионные выплаты.

Таким образом, работники, которым осталось менее трёх лет до достижения пенсионного возраста, при условии равной квалификации и производительности труда по сравнению с другими сотрудниками имеют преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения штата или численности работников.

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Украина Гоструда трудовые отношения

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