До 100 тысяч гривен в день, но есть нюансы: какие лимиты на снятие наличных действуют в ПриватБанке

Сколько денег можно снять со счета, какие ограничения установлены для банкоматов и какие правила действуют за пределами Украины.

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Во время военного положения в Украине продолжают действовать отдельные ограничения на операции с наличными средствами, введенные Национальным банком для поддержания стабильности финансовой системы. Банки устанавливают лимиты на снятие средств через кассы и банкоматы, а также применяют специальные правила для валютных операций и получения наличных за границей. В то же время отдельные финансовые учреждения могут вводить дополнительные ограничения в зависимости от ситуации с безопасностью, наличия наличных средств или требований финансового мониторинга.

Одним из крупнейших банков страны является государственный ПриватБанк. Для его клиентов действуют установленные лимиты на получение наличных через кассы отделений, банкоматы, торговые сети и за пределами Украины. Также банк установил отдельные правила для операций с валютными счетами и использования сервиса «Снять без карты».

Какие лимиты действуют на снятие наличных в кассах ПриватБанка

Снятие гривны в отделениях

В соответствии с требованиями Национального банка Украины, снятие наличных со счета клиента в гривне ограничено суммой до 100 тысяч гривен в день.

В случае необходимости получить значительную сумму средств клиентам рекомендуют заранее заказывать наличные через Приват24 в разделе «Сервисы» → «Заказ наличных» или по телефону 3700. Это позволяет банку обеспечить наличие необходимой суммы в отделении.

Для владельцев карт других банков действует отдельный лимит: не более 20 тысяч гривен за одну операцию и не более 20 тысяч гривен в день.

Снятие иностранной валюты

Клиенты могут получать средства со своих валютных счетов в пределах до 100 тысяч гривен в эквиваленте в день.

В то же время в отделениях, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации, выдача иностранной валюты осуществляется в пределах остатка на счете и только при наличии необходимой наличности в кассе. Решение о выдаче средств в таких случаях принимает руководитель отделения с учетом текущей ситуации.

Лимиты на снятие наличных через банкоматы

Для карт ПриватБанка

Владельцы карт ПриватБанка могут снимать:

до 40 тысяч гривен в течение трех часов;

до 100 тысяч гривен в сутки.

В то же время для отдельных категорий клиентов в соответствии с требованиями финансового мониторинга сохраняется ограничение на уровне 20 тысяч гривен в течение трех часов.

Для карт других банков

Для клиентов других банков установлены следующие лимиты:

до 20 тысяч гривен за одну операцию;

до 20 тысяч гривен в течение трех часов.

При этом платежные системы могут устанавливать дополнительные индивидуальные ограничения.

Какие лимиты действуют для услуги «Снять без карты»

Клиенты могут получить наличные в банкомате без использования физической карты через сервис «Снять без карты».

Для первого заказа услуги действует лимит до 4 тысяч гривен в течение 24 часов.

В дальнейшем можно снимать:

до 4 тысяч гривен за одну операцию;

до 20 тысяч гривен в течение 24 часов;

не более пяти операций в сутки.

Где еще можно получить наличные без банкомата

Во время оплаты покупок в магазинах, аптеках или на автозаправочных станциях клиенты могут дополнительно получить наличные в кассе.

Максимальная сумма выдачи составляет до 6 тысяч гривен.

Услуга доступна, в частности:

в супермаркетах «АТБ», «Сильпо», Fozzy, «Фора», VARUS, «ЛотОК», «Точка», «Thrash! Траш!»;

в сети «Сим23» — до 2 тысяч гривен;

в магазинах NOVUS — до 500 гривен;

в магазинах ROSHEN — до 500 гривен;

на АЗС WOG и OKKO;

на АЗС «БРСМ-Нафта» — до 500 гривен;

на АЗС «Укрнафта» — до 5 тысяч гривен;

в аптеках «Белая ромашка».

Какие ограничения действуют на снятие наличных за границей

Для карт в гривне действует лимит 12 500 гривен в эквиваленте на семь календарных дней. Ранее ограничение составляло 50 тысяч гривен в месяц, однако с июля 2022 года Нацбанк перевел его на недельный формат.

Для карт в долларах США и евро установлен лимит до 100 тысяч гривен в эквиваленте в день.

Комиссия за снятие наличных с карт ПриватБанка за границей составляет 2%.

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