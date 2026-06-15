До 100 тысяч гривен в день, но есть нюансы: какие лимиты на снятие наличных действуют в ПриватБанке
Во время военного положения в Украине продолжают действовать отдельные ограничения на операции с наличными средствами, введенные Национальным банком для поддержания стабильности финансовой системы. Банки устанавливают лимиты на снятие средств через кассы и банкоматы, а также применяют специальные правила для валютных операций и получения наличных за границей. В то же время отдельные финансовые учреждения могут вводить дополнительные ограничения в зависимости от ситуации с безопасностью, наличия наличных средств или требований финансового мониторинга.
Одним из крупнейших банков страны является государственный ПриватБанк. Для его клиентов действуют установленные лимиты на получение наличных через кассы отделений, банкоматы, торговые сети и за пределами Украины. Также банк установил отдельные правила для операций с валютными счетами и использования сервиса «Снять без карты».
Какие лимиты действуют на снятие наличных в кассах ПриватБанка
Снятие гривны в отделениях
В соответствии с требованиями Национального банка Украины, снятие наличных со счета клиента в гривне ограничено суммой до 100 тысяч гривен в день.
В случае необходимости получить значительную сумму средств клиентам рекомендуют заранее заказывать наличные через Приват24 в разделе «Сервисы» → «Заказ наличных» или по телефону 3700. Это позволяет банку обеспечить наличие необходимой суммы в отделении.
Для владельцев карт других банков действует отдельный лимит: не более 20 тысяч гривен за одну операцию и не более 20 тысяч гривен в день.
Снятие иностранной валюты
Клиенты могут получать средства со своих валютных счетов в пределах до 100 тысяч гривен в эквиваленте в день.
В то же время в отделениях, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации, выдача иностранной валюты осуществляется в пределах остатка на счете и только при наличии необходимой наличности в кассе. Решение о выдаче средств в таких случаях принимает руководитель отделения с учетом текущей ситуации.
Лимиты на снятие наличных через банкоматы
Для карт ПриватБанка
Владельцы карт ПриватБанка могут снимать:
- до 40 тысяч гривен в течение трех часов;
- до 100 тысяч гривен в сутки.
В то же время для отдельных категорий клиентов в соответствии с требованиями финансового мониторинга сохраняется ограничение на уровне 20 тысяч гривен в течение трех часов.
Для карт других банков
Для клиентов других банков установлены следующие лимиты:
- до 20 тысяч гривен за одну операцию;
- до 20 тысяч гривен в течение трех часов.
При этом платежные системы могут устанавливать дополнительные индивидуальные ограничения.
Какие лимиты действуют для услуги «Снять без карты»
Клиенты могут получить наличные в банкомате без использования физической карты через сервис «Снять без карты».
Для первого заказа услуги действует лимит до 4 тысяч гривен в течение 24 часов.
В дальнейшем можно снимать:
- до 4 тысяч гривен за одну операцию;
- до 20 тысяч гривен в течение 24 часов;
- не более пяти операций в сутки.
Где еще можно получить наличные без банкомата
Во время оплаты покупок в магазинах, аптеках или на автозаправочных станциях клиенты могут дополнительно получить наличные в кассе.
Максимальная сумма выдачи составляет до 6 тысяч гривен.
Услуга доступна, в частности:
- в супермаркетах «АТБ», «Сильпо», Fozzy, «Фора», VARUS, «ЛотОК», «Точка», «Thrash! Траш!»;
- в сети «Сим23» — до 2 тысяч гривен;
- в магазинах NOVUS — до 500 гривен;
- в магазинах ROSHEN — до 500 гривен;
- на АЗС WOG и OKKO;
- на АЗС «БРСМ-Нафта» — до 500 гривен;
- на АЗС «Укрнафта» — до 5 тысяч гривен;
- в аптеках «Белая ромашка».
Какие ограничения действуют на снятие наличных за границей
Для карт в гривне действует лимит 12 500 гривен в эквиваленте на семь календарных дней. Ранее ограничение составляло 50 тысяч гривен в месяц, однако с июля 2022 года Нацбанк перевел его на недельный формат.
Для карт в долларах США и евро установлен лимит до 100 тысяч гривен в эквиваленте в день.
Комиссия за снятие наличных с карт ПриватБанка за границей составляет 2%.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.