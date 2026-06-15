До 100 тисяч гривень на день, але є нюанси: які ліміти на зняття готівки діють у ПриватБанку

Скільки грошей можна зняти з рахунку, які обмеження встановлені для банкоматів і які правила діють за межами України.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Під час воєнного стану в Україні продовжують діяти окремі обмеження на операції з готівкою, запроваджені Національним банком для підтримання стабільності фінансової системи. Банки встановлюють ліміти на зняття коштів через каси та банкомати, а також застосовують спеціальні правила для валютних операцій і отримання готівки за кордоном. Водночас окремі фінансові установи можуть запроваджувати додаткові обмеження залежно від безпекової ситуації, наявності готівки або вимог фінансового моніторингу.

Одним із найбільших банків країни є державний ПриватБанк. Для його клієнтів діють визначені ліміти на отримання готівки через каси відділень, банкомати, торговельні мережі та за межами України. Також банк встановив окремі правила для операцій із валютними рахунками та використання сервісу «Зняти без картки».

Які ліміти діють на зняття готівки в касах ПриватБанку

Зняття гривні у відділеннях

Відповідно до вимог Національного банку України, зняття готівки з рахунку клієнта в гривні обмежене сумою до 100 тисяч гривень на день.

У разі потреби отримати значну суму коштів клієнтам рекомендують заздалегідь замовляти готівку через Приват24 у розділі «Сервіси» → «Замовлення готівки» або за телефоном 3700. Це дає змогу банку забезпечити наявність необхідної суми у відділенні.

Для власників карток інших банків діє окремий ліміт: не більше 20 тисяч гривень за одну операцію та не більше 20 тисяч гривень на день.

Зняття іноземної валюти

Клієнти можуть отримувати кошти зі своїх валютних рахунків у межах до 100 тисяч гривень в еквіваленті на день.

Водночас у відділеннях, розташованих на територіях, які перебувають під загрозою окупації, видача іноземної валюти здійснюється в межах залишку на рахунку та лише за наявності необхідної готівки в касі. Рішення про видачу коштів у таких випадках ухвалює керівник відділення з урахуванням поточної ситуації.

Ліміти на зняття готівки через банкомати

Для карток ПриватБанку

Власники карток ПриватБанку можуть знімати:

до 40 тисяч гривень протягом трьох годин;

до 100 тисяч гривень на добу.

Водночас для окремих категорій клієнтів, відповідно до вимог фінансового моніторингу, зберігається обмеження на рівні 20 тисяч гривень протягом трьох годин.

Для карток інших банків

Для клієнтів інших банків встановлено такі ліміти:

до 20 тисяч гривень за одну операцію;

до 20 тисяч гривень протягом трьох годин.

При цьому платіжні системи можуть встановлювати додаткові індивідуальні обмеження.

Які ліміти діють для послуги «Зняти без картки»

Клієнти можуть отримати готівку в банкоматі без використання фізичної картки через сервіс «Зняти без картки».

Для першого замовлення послуги діє ліміт до 4 тисяч гривень протягом 24 годин.

Надалі можна знімати:

до 4 тисяч гривень за одну операцію;

до 20 тисяч гривень протягом 24 годин;

не більше п’яти операцій за добу.

Де ще можна отримати готівку без банкомата

Під час оплати покупок у магазинах, аптеках або на автозаправних станціях клієнти можуть додатково отримати готівку на касі.

Максимальна сума видачі становить до 6 тисяч гривень.

Послуга доступна, зокрема:

у супермаркетах «АТБ», «Сільпо», Fozzy, «Фора», VARUS, «ЛотОК», «Точка», «Thrash! Траш!»;

у мережі «Сім23» — до 2 тисяч гривень;

у магазинах NOVUS — до 500 гривень;

у магазинах ROSHEN — до 500 гривень;

на АЗС WOG та OKKO;

на АЗС «БРСМ-Нафта» — до 500 гривень;

на АЗС «Укрнафта» — до 5 тисяч гривень;

в аптеках «Біла ромашка».

Які обмеження діють на зняття готівки за кордоном

Для карток у гривні діє ліміт 12 500 гривень в еквіваленті на сім календарних днів. Раніше обмеження становило 50 тисяч гривень на місяць, однак з липня 2022 року Нацбанк перевів його на тижневий формат.

Для карток у доларах США та євро встановлено ліміт до 100 тисяч гривень в еквіваленті на день.

Комісія за зняття готівки з карток ПриватБанку за кордоном становить 2%.

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