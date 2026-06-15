Понад 14% посадовців вказали пенсійні виплати у декларації НАЗК — серед них 55 депутатів і 858 суддів

Медіанна пенсія серед депутатів і суддів майже однакова — близько 229,6 тисяч грн на рік у депутатів та 227,1 тисяч грн у суддів.

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За даними аналітики декларацій, 55 чинних народних депутатів і 858 суддів задекларували отримання пенсійних виплат. Це становить близько 14% від усіх посадовців, які подали щорічні декларації за минулий рік.

Найвищі пенсійні виплати серед депутатського корпусу сягали понад 2,3 млн грн на рік, що становить близько 192 тис. грн щомісяця. Також у топі — депутати, чиї річні пенсії перевищували 1,4 млн грн та 973 тис. грн.

Водночас у суддівській системі зафіксовано ще вищі показники. Найбільша задекларована пенсія становила майже 3 млн грн на рік — близько 250 тис. грн щомісяця. Інші високі виплати коливалися в межах 2,7–2,8 млн грн на рік.

Попри окремі рекордні суми, зазначили аналітики Опендатабот, медіанні показники типових пенсій у двох групах майже однакові: близько 229,6 тис. грн на рік у депутатів та 227,1 тис. грн у суддів.

Середня пенсія в Україні становить близько 7 236 грн на місяць (орієнтовно 85 тис. грн на рік).

Аналітики зазначають, що попри скасування спеціальних пенсій для нових отримувачів, частина чинних посадовців продовжує отримувати значні виплати — через набуті раніше права, судові рішення або додаткові звання.

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