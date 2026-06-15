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Понад 14% посадовців вказали пенсійні виплати у декларації НАЗК — серед них 55 депутатів і 858 суддів

11:45, 15 червня 2026
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Медіанна пенсія серед депутатів і суддів майже однакова — близько 229,6 тисяч грн на рік у депутатів та 227,1 тисяч грн у суддів.
Понад 14% посадовців вказали пенсійні виплати у декларації НАЗК — серед них 55 депутатів і 858 суддів
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За даними аналітики декларацій, 55 чинних народних депутатів і 858 суддів задекларували отримання пенсійних виплат. Це становить близько 14% від усіх посадовців, які подали щорічні декларації за минулий рік.

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Найвищі пенсійні виплати серед депутатського корпусу сягали понад 2,3 млн грн на рік, що становить близько 192 тис. грн щомісяця. Також у топі — депутати, чиї річні пенсії перевищували 1,4 млн грн та 973 тис. грн.

Водночас у суддівській системі зафіксовано ще вищі показники. Найбільша задекларована пенсія становила майже 3 млн грн на рік — близько 250 тис. грн щомісяця. Інші високі виплати коливалися в межах 2,7–2,8 млн грн на рік.

Попри окремі рекордні суми, зазначили аналітики Опендатабот, медіанні показники типових пенсій у двох групах майже однакові: близько 229,6 тис. грн на рік у депутатів та 227,1 тис. грн у суддів.

Середня пенсія в Україні становить близько 7 236 грн на місяць (орієнтовно 85 тис. грн на рік).

Аналітики зазначають, що попри скасування спеціальних пенсій для нових отримувачів, частина чинних посадовців продовжує отримувати значні виплати — через набуті раніше права, судові рішення або додаткові звання.

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