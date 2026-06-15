Суддю Вікторію Москаленко обрано головою Подільського районного суду Полтави

Вікторію Москаленко обрано головою Подільського районного суду міста Полтави строком на три роки.

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У Подільському районному суді Полтави відбулися збори суддів. За результатами таємного голосування головою суду обрано Вікторію Москаленко.

Відповідно до рішення зборів вона очолюватиме суд упродовж трьох років.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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