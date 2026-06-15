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Суддю Вікторію Москаленко обрано головою Подільського районного суду Полтави

13:15, 15 червня 2026
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Вікторію Москаленко обрано головою Подільського районного суду міста Полтави строком на три роки.
Суддю Вікторію Москаленко обрано головою Подільського районного суду Полтави
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У Подільському районному суді Полтави відбулися збори суддів. За результатами таємного голосування головою суду обрано Вікторію Москаленко.

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Відповідно до рішення зборів вона очолюватиме суд упродовж трьох років.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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суд суддя

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