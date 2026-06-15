Центральна ВЛК може скасувати висновок про непридатність навіть після виключення з військового обліку — висновок суду

Чоловік намагався оскаржити скасування свого статусу непридатного до військової служби, однак програв справу в апеляції.

Ілюстративне фото, джерело - УНІАН

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Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, який відмовив у задоволенні позову військовозобов’язаного до Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК). Позивач оскаржував постанову ЦВЛК, якою було скасовано висновок ВЛК про його непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та призначено повторний медичний огляд.

Суд дійшов висновку, що ЦВЛК діяла в межах своїх повноважень, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу. Водночас колегія суддів наголосила: адміністративні суди не мають права оцінювати правильність медичних висновків ВЛК чи ЦВЛК та визначати, чи відповідає стан здоров’я особи конкретній статті Розкладу хвороб. Судовий контроль у таких спорах обмежується перевіркою законності процедури ухвалення рішення.

Також апеляційний суд підтвердив, що Положення №402 не передбачає обов’язкового виклику або особистої участі громадянина під час перегляду ЦВЛК постанов позаштатних військово-лікарських комісій.

Обставини справи

Позивач перебував на військовому обліку та у лютому 2023 року пройшов медичний огляд у ВЛК при районному ТЦК та СП. Комісія встановила йому діагноз, пов’язаний із порушеннями зору, та на підставі статті 30-а Розкладу хвороб визнала непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідна відмітка була внесена до військового квитка.

Згодом у межах досудового розслідування слідчий ГУНП у Львівській області звернувся до ЦВЛК із проханням перевірити законність окремих рішень ВЛК щодо непридатності військовозобов’язаних до служби. Після аналізу медичних документів ЦВЛК 14 квітня 2025 року ухвалила постанову про скасування висновку ВЛК щодо позивача. При цьому комісія не визнавала його придатним до військової служби, а дійшла висновку про необхідність повторного медичного огляду.

Підставою для такого рішення став висновок лікаря-експерта ЦВЛК про те, що встановлений раніше діагноз не був належним чином підтверджений результатами досліджень, які вимагає Положення про військово-лікарську експертизу. Зокрема, у матеріалах не було даних скіаскопії або рефрактометрії в умовах циклоплегії, а також інших необхідних підтверджувальних досліджень.

Після скасування постанови ВЛК до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» були внесені відповідні зміни. Позивачу також повідомили про необхідність пройти контрольний медичний огляд.

Не погодившись із такими діями, чоловік звернувся до суду. Він стверджував, що ЦВЛК порушила процедуру перегляду постанови ВЛК та безпідставно поставила під сумнів раніше встановлений діагноз. На його думку, додаткові дослідження, на відсутність яких послалася ЦВЛК, не були обов’язковими під час первинного медичного огляду.

Що вирішив суд

Апеляційний суд погодився з висновками Львівського окружного адміністративного суду та залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Колегія суддів звернула увагу на те, що Положення №402 прямо наділяє ЦВЛК правом переглядати, скасовувати, відміняти та контролювати постанови будь-якої військово-лікарської комісії Збройних Сил України. Тому сама перевірка раніше ухваленого рішення ВЛК перебувала в межах компетенції ЦВЛК.

Водночас суд встановив цікаву обставину: прізвище позивача фактично не було включене до списку осіб, щодо яких слідчий просив перевірити законність рішень про непридатність до військової служби. Однак колегія суддів зазначила, що ця обставина не впливає на повноваження ЦВЛК, оскільки вона має власні контрольні функції та може самостійно переглядати постанови ВЛК.

Окремо суд послався на правові позиції Верховного Суду, відповідно до яких питання наявності чи відсутності певного діагнозу, а також визначення придатності або непридатності до військової служби належать до дискреційних повноважень ВЛК та ЦВЛК. Адміністративний суд не може підміняти ці органи та самостійно оцінювати медичні висновки.

Апеляційна інстанція також погодилася з висновком суду першої інстанції, що позивач не надав доказів порушення процедури ухвалення оскаржуваної постанови. Суд підкреслив, що Положення №402 не містить вимоги щодо обов’язкового виклику або участі громадянина під час перегляду ЦВЛК постанов позаштатних ВЛК.

Крім того, суд зазначив, що у разі незгоди з висновком щодо ступеня придатності особа має право звернутися до відповідної ВЛК із медичними документами, які можуть підтвердити її позицію.

У результаті Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Львівського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова у справі №380/21940/25 набрала законної сили з дня її ухвалення.

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