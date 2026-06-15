Центральная ВВК может отменить заключение о непригодности даже после исключения с воинского учета — вывод суда

Мужчина пытался оспорить отмену своего статуса непригодного к военной службе, однако проиграл дело в апелляции.

Иллюстративное фото, источник - УНИАН

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Восьмой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который отказал в удовлетворении иска военнообязанного к Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК). Истец оспаривал постановление ЦВВК, которым было отменено заключение ВВК о его непригодности к военной службе с исключением с воинского учета и назначен повторный медицинский осмотр.

Суд пришел к выводу, что ЦВВК действовала в пределах своих полномочий, предусмотренных Положением о военно-врачебной экспертизе. Вместе с тем коллегия судей подчеркнула: административные суды не имеют права оценивать правильность медицинских заключений ВВК или ЦВВК и определять, соответствует ли состояние здоровья лица конкретной статье Расписания болезней. Судебный контроль в таких спорах ограничивается проверкой законности процедуры принятия решения.

Также апелляционный суд подтвердил, что Положение №402 не предусматривает обязательного вызова или личного участия гражданина при пересмотре ЦВВК постановлений внештатных военно-врачебных комиссий.

Обстоятельства дела

Истец состоял на воинском учете и в феврале 2023 года прошел медицинское освидетельствование в ВВК при районном ТЦК и СП. Комиссия установила ему диагноз, связанный с нарушением зрения, и на основании статьи 30-а Расписания болезней признала непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Соответствующая отметка была внесена в военный билет.

Позднее в рамках досудебного расследования следователь ГУНП во Львовской области обратился в ЦВВК с просьбой проверить законность отдельных решений ВВК о непригодности военнообязанных к службе. После анализа медицинских документов ЦВВК 14 апреля 2025 года приняла постановление об отмене заключения ВВК в отношении истца. При этом комиссия не признавала его пригодным к военной службе, а пришла к выводу о необходимости повторного медицинского освидетельствования.

Основанием для такого решения стало заключение врача-эксперта ЦВВК о том, что ранее установленный диагноз не был надлежащим образом подтвержден результатами исследований, которые требует Положение о военно-врачебной экспертизе. В частности, в материалах отсутствовали данные скиаскопии или рефрактометрии в условиях циклоплегии, а также других необходимых подтверждающих исследований.

После отмены постановления ВВК в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг» были внесены соответствующие изменения. Истцу также сообщили о необходимости пройти контрольное медицинское освидетельствование.

Не согласившись с такими действиями, мужчина обратился в суд. Он утверждал, что ЦВВК нарушила процедуру пересмотра постановления ВВК и безосновательно поставила под сомнение ранее установленный диагноз. По его мнению, дополнительные исследования, на отсутствие которых сослалась ЦВВК, не были обязательными при первоначальном медицинском освидетельствовании.

Что решил суд

Апелляционный суд согласился с выводами Львовского окружного административного суда и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Коллегия судей обратила внимание на то, что Положение №402 прямо наделяет ЦВВК правом пересматривать, отменять и контролировать постановления любой военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины. Поэтому сама проверка ранее принятого решения ВВК находилась в пределах компетенции ЦВВК.

Вместе с тем суд установил интересное обстоятельство: фамилия истца фактически не была включена в список лиц, в отношении которых следователь просил проверить законность решений о непригодности к военной службе. Однако коллегия судей указала, что это обстоятельство не влияет на полномочия ЦВВК, поскольку она обладает собственными контрольными функциями и может самостоятельно пересматривать постановления ВВК.

Отдельно суд сослался на правовые позиции Верховного Суда, согласно которым вопросы наличия или отсутствия определенного диагноза, а также определения пригодности либо непригодности к военной службе относятся к дискреционным полномочиям ВВК и ЦВВК. Административный суд не может подменять эти органы и самостоятельно оценивать медицинские заключения.

Апелляционная инстанция также согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что истец не представил доказательств нарушения процедуры принятия оспариваемого постановления. Суд подчеркнул, что Положение №402 не содержит требования об обязательном вызове или участии гражданина при пересмотре ЦВВК постановлений внештатных ВВК.

Кроме того, суд отметил, что в случае несогласия с выводом относительно степени пригодности лицо имеет право обратиться в соответствующую ВВК с медицинскими документами, которые могут подтвердить его позицию.

В результате Восьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Львовского окружного административного суда — без изменений. Постановление по делу №380/21940/25 вступило в законную силу со дня его принятия.

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