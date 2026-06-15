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Национальную школу судей ждут конкурсы и новые антикоррупционные правила для руководства

11:09, 15 июня 2026
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В ВККС обсудили реформу Национальной школы судей в рамках Дорожной карты по верховенству права.
Национальную школу судей ждут конкурсы и новые антикоррупционные правила для руководства
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В Высшей квалификационной комиссии судей Украины провели рабочую встречу для реализации Дорожной карты по вопросам верховенства права, в частности реформирования Национальной школы судей Украины.

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Ключевой темой стало внедрение рекомендаций миссии TAIEX Европейского Союза по совершенствованию правового статуса Национальной школы судей. Обсуждались вопросы вектора институционального развития соответствующих европейских институтов, конкурсного замещения вакантных должностей и распространения требований антикоррупционного законодательства на руководство НШСУ.

Глава ВККС Андрей Пасечник подчеркнул важность согласованного внедрения рекомендаций с привлечением всех заинтересованных сторон.

В ходе обсуждения участники выработали подходы к реализации рекомендаций TAIEX и обозначили возможные изменения в Устав Национальной школы судей Украины и законодательство. Речь идет, в частности, об усилении системы подготовки судей и развитии преподавательского состава учреждения.

Дорожная карта по вопросам верховенства права является всеобъемлющим стратегическим документом, который определяет комплекс реформ в рамках переговорного процесса о членстве Украины в ЕС по переговорному Разделу 23 «Судебная власть и основные права» и Разделу 24 «Юстиция, свобода и безопасность». Этот документ является одной из ключевых предпосылок открытия официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС в рамках Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС», который открывается первым и закрывается последним. Его разработка и выполнение свидетельствуют о готовности Украины соответствовать стандартам ЕС, укрепляют доверие государств-членов и усиливают статус Украины как надежного партнера.

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ЕС правосудие Школа судей реформа конкурс дорожная карта

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