Национальную школу судей ждут конкурсы и новые антикоррупционные правила для руководства

В ВККС обсудили реформу Национальной школы судей в рамках Дорожной карты по верховенству права.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшей квалификационной комиссии судей Украины провели рабочую встречу для реализации Дорожной карты по вопросам верховенства права, в частности реформирования Национальной школы судей Украины.

Ключевой темой стало внедрение рекомендаций миссии TAIEX Европейского Союза по совершенствованию правового статуса Национальной школы судей. Обсуждались вопросы вектора институционального развития соответствующих европейских институтов, конкурсного замещения вакантных должностей и распространения требований антикоррупционного законодательства на руководство НШСУ.

Глава ВККС Андрей Пасечник подчеркнул важность согласованного внедрения рекомендаций с привлечением всех заинтересованных сторон.

В ходе обсуждения участники выработали подходы к реализации рекомендаций TAIEX и обозначили возможные изменения в Устав Национальной школы судей Украины и законодательство. Речь идет, в частности, об усилении системы подготовки судей и развитии преподавательского состава учреждения.

Дорожная карта по вопросам верховенства права является всеобъемлющим стратегическим документом, который определяет комплекс реформ в рамках переговорного процесса о членстве Украины в ЕС по переговорному Разделу 23 «Судебная власть и основные права» и Разделу 24 «Юстиция, свобода и безопасность». Этот документ является одной из ключевых предпосылок открытия официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС в рамках Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС», который открывается первым и закрывается последним. Его разработка и выполнение свидетельствуют о готовности Украины соответствовать стандартам ЕС, укрепляют доверие государств-членов и усиливают статус Украины как надежного партнера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.