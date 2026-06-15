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Хотите оставить себе авто, а землю отдать родственнику: позволяет ли закон делить наследство по собственному усмотрению

19:33, 15 июня 2026
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Можно ли унаследовать только часть имущества, а остальное передать другому наследнику, и как законно оформить такой раздел наследства.
Хотите оставить себе авто, а землю отдать родственнику: позволяет ли закон делить наследство по собственному усмотрению
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После смерти близкого человека наследники нередко сталкиваются с вопросом, как распределить унаследованное имущество между родственниками. Особенно часто возникают ситуации, когда один из наследников хочет оставить себе только определенное имущество, а другое передать другому члену семьи. Однако законодательство устанавливает четкие правила относительно принятия наследства: получить только часть наследственного имущества и одновременно отказаться от остального невозможно. Вместе с тем существует законный механизм, который позволяет наследникам договориться о разделе имущества уже после оформления наследства.

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Можно ли принять только часть наследства

После смерти сына остались автомобиль и земельный пай. Может ли наследник отказаться от земельного участка в пользу совершеннолетнего внука и одновременно унаследовать автомобиль, если других наследников нет? Такой вопрос нередко возникает при оформлении наследства.

Согласно законодательству, наследник по завещанию или по закону имеет право либо принять наследство, либо отказаться от него.

Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим его автоматически, если в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя не подал заявление об отказе от наследства.

При этом отказ от принятия наследства является безусловным и безоговорочным. Это означает, что наследник не может принять только отдельные объекты наследственного имущества, отказавшись от других. Иными словами, закон не позволяет принять автомобиль и одновременно отказаться от земельного пая.

Вместе с тем отказ от наследства может быть отозван в течение срока, установленного для его принятия в соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса Украины.

Как наследники могут разделить имущество между собой

Закон предусматривает иной механизм распределения наследственного имущества.

Доли каждого наследника в наследстве по завещанию являются равными, если наследодатель в завещании не определил иной порядок распределения имущества. Каждый из наследников имеет право на выдел своей доли в натуре.

Кроме того, наследники могут изменить размер долей в наследстве по взаимному согласию. Если речь идет о недвижимом имуществе или транспортных средствах, такая договоренность должна быть оформлена письменным соглашением и удостоверена нотариусом.

То есть если наследники пришли к согласию относительно раздела наследственного имущества, они имеют право заключить соответствующий договор о разделе наследства.

Что может быть предметом договора о разделе наследства

Предметом такого договора является все наследственное имущество, которое входит в состав наследства.

К нему относятся все вещи, права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся вследствие его смерти.

Что касается формы, такой договор должен быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен.

Что делать в случае с автомобилем и земельным паем

Итак, если после смерти сына наследниками являются только мать и внук, они не могут разделить наследство путем частичного принятия или частичного отказа от него.

Однако после принятия наследства, при наличии взаимного согласия, они имеют право заключить нотариально удостоверенный договор о разделе наследства на определенных ими условиях. В таком случае земельный пай может перейти внуку, а автомобиль — матери, если именно такого распределения желают обе стороны.

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наследство наследственные правоотношения

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