Хочете залишити собі авто, а землю віддати родичу: чи дозволяє закон ділити спадщину на власний розсуд

Чи можна успадкувати лише частину майна, а решту передати іншому спадкоємцю, та як законно оформити такий поділ спадщини.

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Після смерті близької людини спадкоємці нерідко стикаються з питанням, як розподілити успадковане майно між родичами. Особливо часто виникають ситуації, коли один зі спадкоємців хоче залишити собі лише певне майно, а інше передати іншому члену родини. Однак законодавство встановлює чіткі правила щодо прийняття спадщини: отримати лише частину спадкового майна та одночасно відмовитися від решти неможливо. Водночас існує законний механізм, який дозволяє спадкоємцям домовитися про поділ майна вже після оформлення спадщини.

Чи можна прийняти лише частину спадщини

Після смерті сина залишилися автомобіль та земельний пай. Чи може спадкоємець відмовитися від земельної ділянки на користь повнолітнього онука та водночас успадкувати автомобіль, якщо інших спадкоємців немає? Таке питання нерідко виникає під час оформлення спадщини.

Відповідно до законодавства, спадкоємець за заповітом або за законом має право або прийняти спадщину, або відмовитися від неї.

Спадкоємець, який постійно проживав разом зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв її автоматично, якщо протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця не подав заяву про відмову від спадщини.

При цьому відмова від прийняття спадщини є безумовною та беззастережною. Це означає, що спадкоємець не може прийняти лише окремі об’єкти спадкового майна, відмовившись від інших. Іншими словами, закон не дозволяє прийняти автомобіль і водночас відмовитися від земельного паю.

Водночас відмову від спадщини можна відкликати протягом строку, встановленого для її прийняття відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України.

Як спадкоємці можуть поділити майно між собою

Закон передбачає інший механізм розподілу спадкового майна.

Частки кожного спадкоємця у спадщині за заповітом є рівними, якщо спадкодавець у заповіті не визначив інший порядок розподілу майна. Кожен зі спадкоємців має право на виділ своєї частки в натурі.

Крім того, спадкоємці можуть змінити розмір часток у спадщині за взаємною згодою. Якщо йдеться про нерухоме майно або транспортні засоби, така домовленість має бути оформлена письмовою угодою та посвідчена нотаріусом.

Тобто якщо спадкоємці дійшли згоди щодо поділу спадкового майна, вони мають право укласти відповідний договір про поділ спадщини.

Що може бути предметом договору про поділ спадщини

Предметом такого договору є все спадкове майно, яке входить до складу спадщини.

До нього належать усі речі, права та обов’язки, що належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Щодо форми, такий договір має бути укладений письмово та нотаріально посвідчений.

Що робити у випадку з автомобілем і земельним паєм

Отже, якщо після смерті сина спадкоємцями є лише мати та онук, вони не можуть розділити спадщину шляхом часткового прийняття або часткової відмови від неї.

Проте після прийняття спадщини, за наявності взаємної згоди, вони мають право укласти нотаріально посвідчений договір про поділ спадщини на визначених ними умовах. У такому разі земельний пай може перейти онуку, а автомобіль — матері, якщо саме такого розподілу бажають обидві сторони.

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