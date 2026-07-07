Штраф 5 тысяч долларов и даже тюремное заключение: за какую одежду могут наказать туристов за границей

Обычная футболка или кепка с камуфляжным принтом могут обойтись туристу в тысячи долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Планируя отдых за границей, туристам стоит обращать внимание не только на документы, визовые правила или требования к багажу, но и на собственную одежду. В ряде государств обычные камуфляжные вещи, которые во многих странах считаются лишь модным элементом гардероба, могут стать основанием для штрафа, конфискации вещей или даже уголовной ответственности. Путешественников призывают заранее ознакомиться с местным законодательством, поскольку такие ограничения уже действуют в 21 стране мира.

Почему туристам советуют отказаться от камуфляжной одежды

Перед поездкой за границу стоит проверять не только документы и багаж, но и внимательно пересмотреть вещи, которые планируется взять с собой. По словам экспертов в сфере туризма, в 21 стране мира гражданским лицам полностью или частично запрещено носить камуфляжную одежду.

Во многих государствах камуфляж воспринимается не как модный принт, а как элемент военной или служебной формы. Именно поэтому его ношение посторонними лицами может расцениваться как нарушение местного законодательства, отмечает UNILAD.

Специалисты подчеркивают, что лучшим решением будет вообще не брать такие вещи с собой, особенно если маршрут предусматривает посещение нескольких стран.

Какие вещи могут подпадать под запрет

Ограничения касаются не только курток, брюк или футболок с камуфляжной расцветкой.

Проблемы также могут возникнуть из-за:

кепок;

рюкзаков;

купальных костюмов;

детской одежды;

аксессуаров;

вещей с принтами, которые даже в необычных цветах напоминают камуфляж.

В некоторых случаях местные власти могут расценить такие вещи как военную одежду независимо от их фасона или цвета.

Что рекомендуют сделать перед поездкой

Перед путешествием туристам советуют ознакомиться с официальными рекомендациями страны назначения, особенно с разделами, которые касаются местного законодательства, правил поведения и возможных запретов.

Особое внимание рекомендуют уделить поездкам с несколькими остановками или круизам, поскольку правила могут существенно отличаться даже в соседних государствах.

Если камуфляжная одежда уже взята с собой, ее советуют не надевать в аэропорту, во время выхода на берег с круизного лайнера или пребывания в общественных местах. При необходимости стоит уточнить местные требования у авиакомпании, туристического оператора или администрации гостиницы.

Какое наказание грозит за нарушение

В некоторых странах ответственность за ношение камуфляжной одежды гражданскими лицами является достаточно строгой.

Так, в Омане за такое нарушение может грозить штраф до 5 тысяч долларов США.

В Гане ношение камуфляжа гражданскими лицами считается проявлением неуважения к государству и традиционным ценностям. В некоторых случаях это может привести к наказанию в виде лишения свободы сроком до 12 месяцев.

Подобные ограничения действуют и в ряде государств Карибского бассейна. В частности, в Доминике и на Ямайке носить камуфляж разрешено только военнослужащим.

В каких странах действует запрет на камуфляж

По данным World Population Review, соответствующие ограничения действуют в следующих странах:

Нигерия;

Филиппины (в отношении военной и полицейской формы);

Уганда;

Гана;

Саудовская Аравия;

Мадагаскар;

Замбия;

Зимбабве;

Азербайджан (в отношении военной формы);

Оман;

Ямайка;

Тринидад и Тобаго;

Гайана;

Багамы;

Барбадос;

Сент-Люсия;

Гренада;

Сент-Винсент и Гренадины;

Антигуа и Барбуда;

Доминика;

Сент-Китс и Невис.

Специалисты подчеркивают, что несколько минут, потраченных на ознакомление с местными правилами, могут помочь избежать конфискации вещей, крупных штрафов или даже проблем с правоохранительными органами во время отдыха за границей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.