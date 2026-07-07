Налоговая не может отказать в льготе за землю во время войны из-за отсутствия перечня КМУ — Верховный Суд

При применении налоговых льгот суды прежде всего исходят из норм закона.

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Верховный Суд разъяснил: налогоплательщик не может лишиться права на налоговую льготу только потому, что Кабинет Министров не утвердил перечень территорий боевых действий. Если такой перечень определен уполномоченным органом, а закон предусматривает льготу, она может применяться.

Кроме того, отдельным основанием для освобождения от арендной платы может быть решение местного совета об установлении нулевой ставки.

ВК указал, что отсутствие на момент подачи уточняющей декларации перечня территорий, непосредственно утвержденного Кабинетом Министров Украины, не является основанием для отказа налогоплательщику в применении льготы, определенной подпунктом 69.14 пункта 69 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса Украины. Приказ Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий от 22 декабря 2022 года № 309 является надлежащим правовым основанием для освобождения от уплаты арендной платы. Кроме того, органы местного самоуправления имеют право самостоятельно устанавливать нулевую ставку арендной платы.

21 мая 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Главного управления ГНС в г. Киеве на решение Киевского окружного административного суда от 1 мая 2024 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 8 января 2026 года по делу № 320/18031/23 по иску ООО к ГУ ГНС в г. Киеве о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения.

Обстоятельства дела

Налогоплательщик как арендатор земельного участка коммунальной собственности подал уточняющую декларацию по плате за землю за 2022 год, которой уменьшил обязательства по арендной плате за март–май 2022 года до нуля, ссылаясь на льготу, определенную подпунктом 69.14 пункта 69 подраздела 10 раздела XX НК Украины (освобождение от уплаты арендной платы на территориях, где велись боевые действия).

Налоговый орган после камеральной проверки признал уточняющую декларацию недостоверной, поскольку Кабинет Министров Украины на тот момент не утвердил соответствующий перечень территорий. Контролирующий орган не признал надлежащим основанием для применения льготы приказ Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года № 309, которым такой перечень был утвержден и согласно которому Киев в период март–май 2022 года считался территорией боевых действий. Поэтому по результатам проверки было принято налоговое уведомление-решение о доначислении арендной платы и штрафных санкций.

Киевский окружной административный суд решением, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда, удовлетворил иск и отменил оспариваемое налоговое уведомление-решение. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что положениями подпункта 69.14 пункта 69 подраздела 10 раздела XX НК Украины налогоплательщики освобождены от обязанности начисления и уплаты арендной платы за земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся / велись боевые действия.

Суды акцентировали, что такое право на льготу возникло непосредственно на основании предписаний НК Украины и не зависит от того, определил ли Кабинет Министров соответствующий перечень территорий.

Отдельным основанием для удовлетворения иска стало и то обстоятельство, что Киевский городской совет как орган местного самоуправления, действуя в пределах своих полномочий, установил нулевую ставку арендной платы, что предоставило налогоплательщику безусловное право на корректировку налоговых обязательств путем подачи уточняющей отчетности.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

Оценка Суда

Подпункт 69.14 пункта 69 подраздела 10 раздела XX НК Украины непосредственно устанавливает освобождение от начисления и уплаты арендной платы за земельные участки, расположенные на территориях, где велись боевые действия. Отсутствие формально утвержденного Кабинетом Министров Украины перечня не может лишать налогоплательщика права на льготу, поскольку государство не может ссылаться на собственное бездействие как на основание для ухудшения положения налогоплательщика.

Приказ Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года № 309, изданный во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 6 декабря 2022 года № 1364 «Некоторые вопросы формирования перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией», является актом, определяющим перечень территорий, и имеет юридическую силу для целей применения налоговых льгот. Кроме того, Киевский городской совет решением от 13 сентября 2022 года № 5449/5490 установил нулевую ставку арендной платы за земельные участки коммунальной собственности на период с 1 марта по 31 мая 2022 года, что также является самостоятельным основанием для корректировки налоговых обязательств.

Следовательно, налогоплательщик имеет право на освобождение от уплаты арендной платы за землю на территориях, где велись боевые действия, даже при отсутствии перечня, непосредственно утвержденного Кабинетом Министров, если такой перечень определен уполномоченным органом в установленном Кабинетом Министров порядке, а также в случае установления нулевой ставки органом местного самоуправления.

Верховный Суд отклонил ссылки налогового органа на разъяснительные письма министерств как имеющие рекомендательный характер и не способные сужать объем льгот, прямо установленных Налоговым кодексом Украины.

Постановление Верховного Суда от 21 мая 2026 года по делу № 320/18031/23.

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