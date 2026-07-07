Податкова не може відмовити у пільзі за землю під час війни через відсутність переліку КМУ — Верховний Суд

Під час застосування податкових пільг суди насамперед виходять із норм закону.

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Верховний Суд роз'яснив: платник податків не може втратити право на податкову пільгу лише тому, що Кабінет Міністрів не затвердив перелік територій бойових дій. Якщо такий перелік визначив уповноважений орган, а закон передбачає пільгу, її можна застосовувати.

Крім того, окремою підставою для звільнення від орендної плати може бути рішення місцевої ради про встановлення нульової ставки.

ВС вказав, що відсутність станом на момент подання уточнюючої декларації переліку територій, безпосередньо затвердженого Кабінетом Міністрів України, не є підставою для відмови платникові в застосуванні пільги, визначеної підпунктом 69.14 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України. Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 року № 309 є належною правовою підставою для звільнення від сплати орендної плати. Крім того, органи місцевого самоврядування мають право самостійно встановлювати нульову ставку орендної плати.

21 травня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Головного управління ДПС у м. Києві на рішення Київського окружного адміністративного суду від 1 травня 2024 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 8 січня 2026 року у справі № 320/18031/23 за позовом ТОВ до ГУ ДПС у м. Києві про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення.

Обставини справи

Платник як орендар земельної ділянки комунальної власності подав уточнюючу декларацію з плати за землю за 2022 рік, якою зменшив зобов’язання з орендної плати за березень–травень 2022 року до нуля, покликаючись на пільгу, визначену підпунктом 69.14 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПК України (звільнення від сплати орендної плати на територіях, де велися бойові дії).

Податковий орган після камеральної перевірки визнав уточнюючу декларацію недостовірною, оскільки Кабінет Міністрів України станом на той момент не затвердив відповідний перелік територій. Контрольний орган не визнав належною підставою для застосування пільги наказ Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, яким такий перелік було затверджено і згідно з яким Київ у період березень–травень 2022 року вважався територією бойових дій. Тому за результатами перевірки було прийнято податкове повідомлення-рішення про донарахування орендної плати та штрафних санкцій.

Київський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду, задовольнив позов і скасував оскаржуване податкове повідомлення-рішення. Суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що положеннями підпункту 69.14 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПК України платники звільнені від обов’язку нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, розташовані на територіях, на яких ведуться / велися бойові дії.

Суди закцентували, що таке право на пільгу виникло безпосередньо на підставі приписів ПК України і не залежить від того, чи визначив Кабінет Міністрів відповідний перелік територій.

Окремою підставою для задоволення позову стала й та обставина, що Київська міська рада як орган місцевого самоврядування, діючи у межах своїх повноважень, встановила нульову ставку орендної плати, що надало платникові безумовне право на коригування податкових зобов’язань шляхом подання уточнюючої звітності.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Оцінка Суду

Підпункт 69.14 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПК України безпосередньо встановлює звільнення від нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, розташовані на територіях, де велися бойові дії. Відсутність формально затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку не може позбавляти платника права на пільгу, оскільки держава не може посилатися на власну бездіяльність як на підставу для погіршення становища платника податків.

Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, виданий на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», є актом, який визначає перелік територій, і має юридичну силу для цілей застосування податкових пільг. Крім того, Київська міська рада рішенням від 13 вересня 2022 року № 5449/5490 установила нульову ставку орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на період з 01 березня до 31 травня 2022 року, що також є самостійною підставою для коригування податкових зобов’язань.

Отже, платник має право на звільнення від сплати орендної плати за землю на територіях, де велися бойові дії, навіть у разі відсутності переліку, безпосередньо затвердженого Кабінетом Міністрів, якщо такий перелік визначено уповноваженим органом у встановленому Кабінетом Міністрів порядку, а також у випадку встановлення нульової ставки органом місцевого самоврядування.

Верховний Суд відхилив покликання податкового органу на роз’яснювальні листи міністерств як такі, що мають рекомендаційний характер і не можуть звужувати обсяг пільг, прямо встановлених Податковим кодексом України.

Постанова Верховного Суду від 21 травня 2026 року у справі № 320/18031/23.

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