Високий паркан між сусідами може обернутися штрафом: у яких випадках його змусять знести

Якщо паркан перевищує дозволену висоту і заважає сусідам, його можуть змусити знести, а власника — оштрафувати.

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Власники приватних будинків мають право огороджувати свої земельні ділянки, однак закон встановлює чіткі обмеження щодо висоти парканів. Якщо огорожа перевищує встановлені норми та створює незручності сусідам, її власника можуть зобов'язати демонтувати або зменшити висоту конструкції через суд. Окрім цього, за порушення правил благоустрою законодавство передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

Якої висоти може бути паркан між сусідами

Вимоги до висоти огорож для приватних домоволодінь визначені державними будівельними нормами, зокрема ДБН щодо планування і забудови територій та ДБН з благоустрою територій. Водночас органи місцевого самоврядування можуть затверджувати додаткові правила забудови, які діють на території конкретної громади.

Загальні норми передбачають, що:

між суміжними земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метрів;

з боку вулиці допускається встановлення огорожі висотою до 2,5 метра.

Вищі огорожі закон дозволяє лише для окремих категорій об'єктів. Зокрема, паркани заввишки 3–4 метри можуть встановлюватися навколо хімічних підприємств, а висотою 2,5–3 метри — навколо військових об'єктів. Для звичайних приватних будинків таких винятків законодавством не передбачено.

Чи можна узаконити занадто високий паркан

Окремої процедури, яка дозволяла б узаконити паркан, висота якого перевищує встановлені норми, законодавство не передбачає.

Якщо огорожа порушує вимоги будівельних норм і створює перешкоди або незручності сусідам, це може розцінюватися як порушення правил добросусідства. У такому разі сусіди мають право звернутися до суду.

За результатами розгляду справи суд може зобов'язати власника демонтувати огорожу або привести її у відповідність до встановлених вимог щодо висоти.

Які штрафи передбачені за порушення

Окрім судового спору, власник паркану може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачено такі штрафи:

для громадян — від 340 до 1360 гривень;

для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Рішення про накладення адміністративного стягнення ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад.

Що варто врахувати перед встановленням огорожі

Перед будівництвом паркану власникам приватних будинків варто перевірити не лише вимоги державних будівельних норм, а й місцеві правила забудови, якщо такі затверджені у відповідній громаді. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, судових спорів, вимоги про демонтаж огорожі та адміністративних штрафів.

Раніше Верховний Суд також висловився щодо правил добросусідства у спорі про встановлення камери відеоспостереження між сусідами. Суд дійшов висновку, що сама наявність камери не є порушенням прав, якщо не доведено, що вона фактично втручається у приватне життя чи іншим чином порушує права сусіда.

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