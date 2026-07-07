Высокий забор между соседями может обернуться штрафом: в каких случаях его заставят снести

Если забор превышает допустимую высоту и мешает соседям, его могут обязать снести, а владельца — оштрафовать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владельцы частных домов имеют право ограждать свои земельные участки, однако закон устанавливает четкие ограничения относительно высоты заборов. Если ограждение превышает установленные нормы и создает неудобства соседям, его владельца могут обязать демонтировать его или уменьшить высоту конструкции через суд. Кроме того, за нарушение правил благоустройства законодательство предусматривает административную ответственность в виде штрафа.

Какой высоты может быть забор между соседями

Требования к высоте ограждений для частных домовладений определены государственными строительными нормами, в частности ГСН по планировке и застройке территорий и ГСН по благоустройству территорий. В то же время органы местного самоуправления могут утверждать дополнительные правила застройки, которые действуют на территории конкретной общины.

Общие нормы предусматривают, что:

между смежными земельными участками высота забора не должна превышать 2 метров;

со стороны улицы допускается установка ограждения высотой до 2,5 метра.

Более высокие ограждения закон разрешает только для отдельных категорий объектов. В частности, заборы высотой 3–4 метра могут устанавливаться вокруг химических предприятий, а высотой 2,5–3 метра — вокруг военных объектов. Для обычных частных домов таких исключений законодательством не предусмотрено.

Можно ли узаконить слишком высокий забор

Отдельной процедуры, которая позволяла бы узаконить забор, высота которого превышает установленные нормы, законодательство не предусматривает.

Если ограждение нарушает требования строительных норм и создает препятствия или неудобства соседям, это может расцениваться как нарушение правил добрососедства. В таком случае соседи имеют полное право обратиться в суд.

По результатам рассмотрения дела суд может обязать владельца демонтировать ограждение или привести его в соответствие с установленными требованиями относительно высоты.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение

Кроме судебного спора, владелец забора может быть привлечен к административной ответственности.

В соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил благоустройства населенных пунктов предусмотрены следующие штрафы:

для граждан — от 340 до 1360 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 850 до 1700 гривен.

Решение о наложении административного взыскания принимают административные комиссии при исполнительных органах местных советов.

Что стоит учитывать перед установкой ограждения

Перед строительством забора владельцам частных домов стоит проверить не только требования государственных строительных норм, но и местные правила застройки, если они утверждены в соответствующей общине. Это поможет избежать конфликтов с соседями, судебных споров, требования о демонтаже ограждения и административных штрафов.

Ранее Верховный Суд также высказался относительно правил добрососедства в споре об установке камеры видеонаблюдения между соседями. Суд пришел к выводу, что само по себе наличие камеры не является нарушением прав, если не доказано, что она фактически вмешивается в частную жизнь или иным образом нарушает права соседа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.