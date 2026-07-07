Чи можна через суд оскаржити рішення ВЛК, якщо військовозобов’язаного не оглянули невролог і психіатр

Чоловік заявив, що під час проходження ВЛК його не оглянули невролог і психіатр, але суд відмовив у скасуванні рішення комісії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову військовозобов'язаного, який оскаржував постанову ВЛК про визнання його придатним до військової служби. Позивач стверджував, що комісія не врахувала його медичні документи, не оглянула його лікарями-неврологом і психіатром, а також не провела необхідні дослідження. Втім суд дійшов висновку, що під час розгляду таких спорів він перевіряє лише законність процедури ухвалення рішення ВЛК, а не правильність встановленого діагнозу чи медичних висновків. Крім того, суд звернув увагу, що позивач не скористався передбаченим Положенням про військово-лікарську експертизу механізмом перегляду постанови у ВЛК регіону або Центральній військово-лікарській комісії.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогою скасувати постанову військово-лікарської комісії від 3 травня 2024 року, якою його було визнано придатним до військової служби. Також він просив зобов'язати ВЛК направити його на стаціонарне обстеження до неврологічного та психіатричного відділень, провести повторний медичний огляд і ухвалити нову постанову, визнавши його придатним лише до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони відповідно до статті 22 Розкладу хвороб.

За словами позивача, під час проходження ВЛК комісія не врахувала встановлені раніше діагнози, рекомендації лікарів інших медичних закладів, медичну документацію та історію хвороби. Він зазначав, що його не оглянули лікарі-невролог і психіатр, не провели електроенцефалограму, хоча таке дослідження рекомендували лікарі, які раніше його обстежували. На його думку, через це рішення ВЛК не відображало реальний стан здоров'я, а подальше проходження військової служби негативно впливало на його здоров'я.

Суд встановив, що 3 травня 2024 року позивач пройшов медичний огляд ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби за статтею 22 «В» графи ІІ Розкладу хвороб. Уже наступного дня його призвали на військову службу за мобілізацією та направили до військової частини. Ці обставини підтверджувалися військовим квитком та офіційними листами відповідних органів.

Що зазначив суд

Суд проаналізував положення Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» та Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони №402.

При цьому суд послався на правові позиції Верховного Суду, відповідно до яких адміністративний суд не має спеціальних медичних знань і тому не вправі перевіряти правильність встановленого діагнозу, відповідність захворювання конкретній статті Розкладу хвороб чи оцінювати професійні дії лікарів-членів ВЛК. Такі питання належать до компетенції військово-лікарських комісій.

Суд наголосив, що під час розгляду спорів щодо рішень ВЛК він може перевіряти лише законність висновку комісії в межах дотримання процедури його ухвалення. Натомість оцінка діагнозу, визначення ступеня порушення функцій організму та встановлення придатності чи непридатності до військової служби належать до дискреційних повноважень військово-лікарських комісій. Суд не вправі підміняти собою цей орган та здійснювати власну медичну оцінку.

Окремо суд звернув увагу, що Положення №402 передбачає механізм перегляду постанов ВЛК. Якщо особа не погоджується з рішенням комісії щодо придатності до військової служби, вона має право звернутися до ВЛК регіону або Центральної військово-лікарської комісії для перегляду такого висновку. Однак матеріали справи 420/21277/24 свідчили, що позивач не скористався цим правом і не ініціював перегляд постанови ВЛК у зазначеному порядку.

Крім того, суд зазначив, що позовна заява не містила конкретних доводів про порушення порядку проведення військово-лікарської експертизи. Фактично позивач висловлював незгоду саме з оцінкою стану свого здоров'я та висновком про придатність до військової служби. Водночас із матеріалів справи суд не встановив порушень процедури проведення медичного огляду, які могли б бути підставою для скасування постанови ВЛК.

Рішення суду

Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні всіх позовних вимог. Суд дійшов висновку, що підстав для скасування постанови ВЛК про визнання позивача придатним до військової служби немає, оскільки не встановлено порушень процедури її ухвалення. При цьому суд не оцінював правильність медичних висновків ВЛК по суті, а лише перевірив, чи існували правові підстави для скасування постанови з огляду на дотримання встановленої процедури. У зв'язку з цим суд також відмовив у задоволенні похідних вимог щодо направлення на стаціонарне обстеження, проведення повторного медичного огляду та ухвалення нового рішення про ступінь придатності до військової служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.