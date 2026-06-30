У Кривому Розі мобілізували батька-одинака, поки його 5-річна донька була в дитячому садочку – омбудсман ініціював перевірку ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про перевірку обставин мобілізації 34-річного чоловіка, який самостійно виховував дитину, що після його призову залишилася без опіки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про випадок мобілізації 34-річного чоловіка у Кривому Розі, який, за попередніми даними, він самостійно виховував 5-річну доньку після розлучення.

У момент мобілізації дитина перебувала в дитячому садочку та фактично залишилася без батьківського догляду. За словами директорки закладу, саме батько повністю ніс відповідальність за виховання та повсякденні потреби дитини, а після його відсутності дівчинка залишилася під опікою сторонньої особи — керівниці закладу.

За наявною інформацією, чоловік двічі звертався щодо надання відстрочки від призову, однак отримав відмову. Обставини його сімейного стану та підстави рішень наразі перевіряються.

Дмитро Лубінець повідомив, що доручив своєму представнику в Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну невідкладно з’ясувати всі деталі інциденту. Регіональна команда вже направила офіційні запити до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП, служби у справах дітей виконавчого комітету Криворізької міської ради, а також до виконавчих комітетів відповідних районних рад міста.

Серед ключових питань, які мають бути з’ясовані:

законність мобілізації чоловіка;

обставини, за яких 5-річна дитина залишилася без батьківського піклування;

дії органів влади щодо забезпечення прав і безпеки дитини.

Лубінець наголосив, що в подібних ситуаціях важливими є не лише формальні процедури, а й урахування конкретних життєвих обставин.

«Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко — а й здатністю бачити людину в кожному рішенні», – підкреслив омбудсман. За його словами, кожен подібний випадок має бути ретельно перевірений для встановлення справедливості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.