Російська мова — під забороною для маркування товарів: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

Правила маркування товарів та надання інформації про послуги пропонують змінити, обмеживши використання мови держави-агресора.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15356, який пропонує змінити вимоги до мовного оформлення інформації про товари та послуги.

Документ передбачає, що після викладення інформації державною мовою її можна буде дублювати будь-якою іншою мовою, крім мови держави, яку Верховна Рада України визнала державою-агресором (державою-окупантом).

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт спрямований на внесення змін до законодавства, яке регулює порядок надання споживачам інформації про товари, роботи, послуги, харчові продукти та маркування кормів.

Наразі законодавство дозволяє дублювати обов'язкову інформацію будь-якою іншою мовою. Законопроєкт пропонує встановити виняток і заборонити використання для цього мови держави, яку Верховна Рада України визнала державою-агресором (державою-окупантом).

Які закони пропонується змінити

Документ передбачає внесення змін до:

Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»;

Закону України «Про безпечність та гігієну кормів».

У всіх трьох законах пропонується встановити однаковий підхід щодо можливості дублювання інформації іншими мовами.

Що зміниться для виробників і продавців

Законопроєктом пропонується зберегти вимогу щодо обов'язкового надання інформації про товари, роботи та послуги державною мовою, водночас встановивши, що її можна дублювати будь-якою іншою мовою, крім мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом).

Аналогічний підхід пропонується запровадити і щодо інформації про харчові продукти. Передбачається, що за рішенням оператора ринку поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами, за винятком мови держави-агресора.

Такі самі зміни планується внести і до законодавства про безпечність та гігієну кормів. Зокрема, оператор ринку зможе розміщувати переклад маркування іншими мовами лише за умови, що це не буде мова держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом).

Чим обґрунтовують зміни

У пояснювальній записці зазначається, що чинне законодавство не містить винятків щодо мов, якими може дублюватися інформація для споживачів.

Автори законопроєкту вказують, що після визнання Верховною Радою Російської Федерації державою-агресором мовна політика набуває значення елемента національної безпеки, а використання мови держави-агресора у сфері комерційної інформації створює її символічну присутність в інформаційному просторі України.

Законопроєкт має на меті мінімізувати такий вплив і посилити правові гарантії функціонування державної мови.

Що це означає для бізнесу

У разі набрання законом чинності суб'єктам господарювання, які використовують багатомовне маркування або інформаційні матеріали, необхідно буде перевірити їх відповідність новим вимогам.

При цьому законопроєкт не обмежує можливість дублювання інформації іншими іноземними мовами — обмеження стосуватиметься виключно мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом).

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