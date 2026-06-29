Медики попередили, що робота під прямим сонцем у спеку може становити серйозну загрозу для здоров’я, та назвали категорії людей, яким це категорично заборонено.

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Під час сильної спеки робота під прямими сонячними променями може становити серйозну загрозу для здоров'я. Медики наголошують, що окремим категоріям людей варто повністю уникати тривалого перебування на сонці та важкої фізичної праці в найспекотніші години дня. Це пов'язано з високим ризиком теплового виснаження, теплового удару, зневоднення та загострення хронічних захворювань.

Кому не рекомендується працювати під прямими сонячними променями

Найбільшу небезпеку спека становить для людей із захворюваннями серцево-судинної системи. Через високі температури кровоносні судини розширюються, артеріальний тиск знижується, а серце починає працювати з більшим навантаженням. У людей з ішемічною хворобою серця, серцевою недостатністю, аритмією чи гіпертонічною хворобою це може спровокувати різке погіршення самопочуття, непритомність або навіть серцевий напад.

Також уникати роботи під сонцем рекомендують людям із цукровим діабетом, захворюваннями нирок і легень, а також тим, хто страждає на ожиріння. Такі стани ускладнюють природну терморегуляцію організму та збільшують ризик перегрівання.

До групи підвищеного ризику належать люди похилого віку. З віком організм гірше пристосовується до високих температур, а відчуття спраги притуплюється, що значно підвищує ризик зневоднення.

Особливої обережності потребують вагітні жінки. Перегрівання може негативно вплинути як на здоров'я майбутньої матері, так і на перебіг вагітності, тому лікарі радять уникати фізичних навантажень під відкритим сонцем.

Крім того, небезпека зростає для людей, які приймають окремі лікарські препарати. Зокрема, це стосується сечогінних засобів, деяких препаратів для лікування артеріальної гіпертензії, антидепресантів, антипсихотичних препаратів та окремих антигістамінних засобів. Такі ліки можуть впливати на здатність організму охолоджуватися або сприяти швидшій втраті рідини.

Як безпечно працювати у спеку та коли потрібно звернутися до лікаря

Лікарі наголошують, що навіть здоровим людям у спекотні дні варто уникати фізичної роботи під відкритим сонцем приблизно з 11:00 до 16:00, коли сонячне випромінювання є найінтенсивнішим. Якщо перенести роботу неможливо, рекомендується регулярно робити перерви у тіні, пити достатньо води, носити легкий світлий одяг із натуральних тканин, користуватися головним убором і, за можливості, виконувати найважчу роботу вранці або ввечері.

Негайно припинити роботу необхідно при появі таких симптомів, як сильна слабкість, запаморочення, нудота, головний біль, м'язові судоми, рясне потовиділення, сплутаність свідомості або непритомність. Такі ознаки можуть свідчити про теплове виснаження чи тепловий удар — небезпечні стани, які потребують невідкладної допомоги.

Медики нагадують, що вчасне припинення роботи, охолодження організму та звернення по медичну допомогу у разі погіршення самопочуття можуть запобігти тяжким наслідкам для здоров'я.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, скільки води потрібно пити щодня у спеку та які ознаки свідчать про зневоднення.

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