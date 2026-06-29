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Жара может быть смертельно опасной: кому запрещено работать под солнцем

17:12, 29 июня 2026
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Медики предупредили, что работа под прямым солнцем в жару может представлять серьезную угрозу здоровью, и назвали категории людей, которым это категорически запрещено.
Жара может быть смертельно опасной: кому запрещено работать под солнцем
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Во время сильной жары работа под прямыми солнечными лучами может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Медики отмечают, что отдельным категориям людей следует полностью избегать длительного пребывания на солнце и тяжёлой физической работы в самые жаркие часы дня. Это связано с высоким риском теплового истощения, теплового удара, обезвоживания и обострения хронических заболеваний.

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Кому не рекомендуется работать под прямыми солнечными лучами

Наибольшую опасность жара представляет для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Из-за высоких температур кровеносные сосуды расширяются, артериальное давление снижается, а сердце начинает работать с повышенной нагрузкой. У людей с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмией или гипертонией это может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия, обморок или даже сердечный приступ.

Также избегать работы на солнце рекомендуют людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек и лёгких, а также тем, кто страдает ожирением. Такие состояния затрудняют естественную терморегуляцию организма и повышают риск перегрева.

В группу повышенного риска входят пожилые люди. С возрастом организм хуже адаптируется к высоким температурам, а чувство жажды притупляется, что значительно увеличивает риск обезвоживания.

Особую осторожность следует соблюдать беременным женщинам. Перегрев может негативно повлиять как на здоровье будущей матери, так и на течение беременности, поэтому врачи рекомендуют избегать физических нагрузок под открытым солнцем.

Кроме того, риск повышается у людей, принимающих определённые лекарственные препараты. В частности, это касается диуретиков, некоторых препаратов для лечения артериальной гипертензии, антидепрессантов, антипсихотических средств и отдельных антигистаминных препаратов. Такие лекарства могут влиять на способность организма охлаждаться или способствовать более быстрой потере жидкости.

Как безопасно работать в жару и когда обращаться к врачу

Медики отмечают, что даже здоровым людям в жаркие дни следует избегать физической работы под открытым солнцем примерно с 11:00 до 16:00, когда солнечная активность наиболее высокая. Если перенести работу невозможно, рекомендуется регулярно делать перерывы в тени, пить достаточное количество воды, носить лёгкую светлую одежду из натуральных тканей, использовать головной убор и по возможности выполнять тяжёлую работу утром или вечером.

Немедленно прекратить работу необходимо при появлении таких симптомов, как сильная слабость, головокружение, тошнота, головная боль, мышечные судороги, обильное потоотделение, спутанность сознания или обморок. Эти признаки могут свидетельствовать о тепловом истощении или тепловом ударе — опасных состояниях, требующих неотложной помощи.

Медики напоминают, что своевременное прекращение работы, охлаждение организма и обращение за медицинской помощью при ухудшении самочувствия могут предотвратить тяжёлые последствия для здоровья.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, сколько воды нужно пить в жару ежедневно и какие признаки указывают на обезвоживание.

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