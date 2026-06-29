Запись в Реестре коррупционеров может стать основанием для отказа в назначении на госслужбу

Условия поступления на государственную службу могут измениться вместе с правилами ведения Реестра.

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В Украине могут установить четкий срок хранения в Реестре коррупционеров информации о дисциплинарной ответственности за коррупционные проступки, а также пересмотреть требования к лицам, которые планируют поступить на государственную службу.

В Верховной Раде появился законопроект №15346-1, который предлагает изменить порядок ведения Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, а также пересмотреть отдельные положения Закона Украины «О государственной службе».

Документ предусматривает установление отдельного срока хранения в Реестре информации о дисциплинарной ответственности за коррупционные проступки и изменение оснований, при которых лицо не может поступить на государственную службу.

Что предлагают изменить в Реестре коррупционеров

Предлагается дополнить статью 59 Закона Украины «О предотвращении коррупции» новой нормой, которая определит срок хранения в Реестре сведений о привлечении физического лица к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Такой срок предлагается установить на уровне одного года.

В настоящее время закон определяет сроки хранения информации о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера. Вместе с тем отдельный срок для сведений о дисциплинарной ответственности не предусмотрен.

Из-за этого информация о дисциплинарной ответственности может храниться в Реестре длительное время независимо от характера проступка и его последствий. По мнению авторов, такая ситуация может непропорционально ограничивать права человека, в частности право на труд и доступ к государственной службе, поскольку дисциплинарная ответственность является менее строгим видом юридической ответственности, чем административная или уголовная.

Какие правила поступления на государственную службу могут измениться

Законопроект также предлагает изменить пункт 5 части второй статьи 19 Закона Украины «О государственной службе».

Сейчас на государственную службу не может поступить лицо, которое в течение трех лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда было подвергнуто административному взысканию за правонарушение, связанное с коррупцией.

Вместо этого предлагается установить, что на государственную службу не может поступить лицо, которое в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» находится в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

По замыслу авторов, такое изменение должно устранить правовую неопределенность относительно возможности поступления на государственную службу лиц, сведения о которых содержатся в Реестре, а также согласовать положения антикоррупционного законодательства с Законом Украины «О государственной службе».

Зачем предлагают эти изменения

Проект призван обеспечить принципы правовой определенности, пропорциональности и справедливости, а также достичь баланса между общественным интересом в обеспечении добропорядочности публичной службы и правом граждан на профессиональную реализацию. Кроме того, его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов. Авторы также считают, что предлагаемые изменения будут способствовать повышению доверия к государственной службе, усилению антикоррупционных механизмов в кадровой политике и снижению коррупционных рисков в государственных органах.

Чем этот документ отличается от правительственного законопроекта

Законопроект №15346-1 является альтернативным к правительственному законопроекту №15346. Оба документа предлагают установить годичный срок хранения в Реестре сведений о привлечении физического лица к дисциплинарной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Правительство объясняет необходимость таких изменений, в частности, выполнением решения Европейского суда по правам человека по делу «Сытник против Украины», в котором было указано на отсутствие четкой процедуры исключения соответствующих сведений из Реестра после исполнения административного взыскания.

Вместе с тем альтернативный законопроект предлагает еще одно важное нововведение — внесение изменений в Закон Украины «О государственной службе». Именно это предложение является главным отличием между двумя законодательными инициативами.

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