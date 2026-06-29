Большая Палата подтвердила стандарты справедливого суда: денежной компенсации от ЕСПЧ недостаточно для полной справедливой сатисфакции

Справедливый суд — это не только формальное присутствие в зале заседаний, а реальная возможность сторон влиять на формирование доказательственной базы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Победа в ЕСПЧ — это лишь половина пути. Настоящая справедливость восстанавливается в залах национальных судов через процедуру пересмотра по исключительным обстоятельствам. На примере дела «Бабкинис против Украины» разбираем, как дефекты мотивации становятся ключом к отмене окончательных решений.

Принятие решения Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) против Украины является юридическим фактом, который запускает механизм пересмотра национальных судебных решений по исключительным обстоятельствам.

Поскольку Конвенция о защите прав человека и основных свобод является частью национального законодательства, а юрисдикция ЕСПЧ обязательна для Украины, его решения формируют основание для такого пересмотра. Целью процедуры является не только констатация нарушения, а восстановление положения заявителя, существовавшего до нарушения прав, в соответствии с принципом restitutio in integrum.

Как национальные суды пересматривают дела после решений ЕСПЧ

В административном судопроизводстве Украины предусмотрена специальная процедура пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам, в частности в случаях, когда международное судебное учреждение устанавливает нарушение Украиной международных обязательств.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины, такое решение является безусловным основанием для обращения в суд с заявлением о пересмотре окончательного судебного акта.

Речь идет прежде всего о практике ЕСПЧ, решения которого могут требовать от государства не только выплаты компенсации, но и восстановления нарушенных прав путем повторного рассмотрения дела.

Процедура также основывается на Законе Украины № 3477-IV «Об исполнении решений и применении практики ЕСПЧ», который предусматривает как индивидуальные меры, в частности пересмотр дел, так и общие — для устранения системных нарушений.

Дополнительно ориентиром для национальных судов является и Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R(2000)2, указывающая, что повторное рассмотрение необходимо в случае, если последствия нарушения невозможно устранить только денежной компенсацией.

Прецедент в деталях: Дело «Бабкинис против Украины»

Это дело демонстрирует типичную проблему украинского судопроизводства — недостаточность обоснования.

Заявительница работала в Государственной экологической инспекции, однако из-за боевых действий в 2014 году она выехала в город Херсон. Спор возник из-за невыплаты заработной платы за период так называемого «простоя» с июля по ноябрь 2014 года до момента официального перемещения учреждения в Северодонецк.

Суды всех инстанций, от окружного до Высшего административного суда, отказали в иске, ссылаясь на то, что невозможность возвращения работника из зоны АТО не является «простоем» в понимании КЗоТ. При этом суды опирались на письма Министерства социальной политики, которые имели рекомендательный характер.

Заявительница жаловалась в ЕСПЧ на то, что национальные суды, рассматривая ее дело, не дали надлежащей оценки ее аргументам и не обеспечили справедливое рассмотрение спора.

Европейский суд по правам человека обратил внимание на существенную ошибку в подходе украинских национальных судов при применении временного порядка, установленного Постановлением Кабинета Министров Украины № 595.

Указанный порядок предусматривал дифференцированный подход к оплате труда работников учреждений, перемещенных из зоны проведения боевых действий. В частности, он разделял два периода:

До перемещения учреждения — заработная плата должна была выплачиваться в полном объеме и без дополнительных условий.

После перемещения учреждения — выплата могла осуществляться при условии фактического выполнения работником служебных обязанностей.

ЕСПЧ пришел к выводу, что национальные суды неправильно интерпретировали или механически применили этот подход, не учтя ключевые гарантии права на справедливое вознаграждение за труд и принцип правовой определенности.

Национальные суды проигнорировали это разделение и применили условия второго периода к требованиям заявительницы, которые относились к первому. ЕСПЧ констатировал нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, поскольку суды не выполнили обязанность приводить надлежащее обоснование и не объяснили, почему приоритет был отдан необязательным письмам, а не постановлению Правительства.

ЕСПЧ еще раз напомнил, что право на справедливый суд включает не только формальное право на рассмотрение дела, но и обязанность суда надлежащим образом оценить ключевые аргументы сторон. Когда национальные суды обходят существенные доводы заявителя или не дают им достаточного ответа, это может ставить под сомнение качество всего производства.

Такой подход Суда подтверждает, что стандарт статьи 6 Конвенции касается не только процедуры как таковой, но и содержательной убедительности судебного решения. Для Украины это дело является еще одним напоминанием о важности мотивирования судебных актов и реального, а не формального, слушания доводов сторон.

В более широком смысле оно демонстрирует, что ЕСПЧ внимательно относится к тому, был ли процесс действительно состязательным и не превратилось ли судебное рассмотрение в чисто декларативную процедуру. Именно такие дела формируют практический стандарт качества правосудия, который украинские суды должны учитывать в ежедневной работе.

Процессуальные стандарты по статье 6 Конвенции

Как усматривается из практики ЕСПЧ, справедливость производства зависит от возможности стороны реально влиять на формирование доказательственной базы. Суд должен не просто принимать ходатайства, а оценивать значение каждого доказательства и приводить убедительные причины в случае отказа в его исследовании.

Суд неоднократно подчеркивал, что принцип состязательности и равенства сторон требует реальной, а не декларативной возможности представить свою позицию.

Как следует из решений по делам Murtazaliyeva v. Russia и Nevzlin v. Russia, оценка отказа национальногоского суда в исследовании заявленного доказательства должна осуществляться сквозь призму общей справедливости судебного разбирательства. Суд обязан прежде всего определить, имеет ли соответствующее доказательство существенное значение для разрешения спора, то есть является ли оно потенциально релевантным и способным повлиять на установление обстоятельств дела.

В случае отказа в его исследовании национальный суд должен привести убедительные, достаточные и логически мотивированные причины такого отказа, поскольку формальные или декларативные объяснения не соответствуют стандартам статьи 6 Конвенции. В то же время решающим является то, не приводит ли такой отказ к нарушению общей справедливости производства, в частности не лишает ли сторону реальной возможности доказать свою позицию и сохраняется ли процессуальное равновесие между сторонами.

Дело Kraska v. Switzerland является базовым решением, в котором ЕСПЧ указал, что суды должны ответить на существенные, а не на все без исключения доводы стороны, но молчание по поводу ключевого аргумента может поставить под сомнение справедливость производства.

Эту логику подтверждают и решения по делам Kotenko and Others v. Ukraine и Buzescu v. Romania, в которых ЕСПЧ подчеркивает, что справедливость производства зависит не только от формального допуска сторон к процессу, но и от того, надлежащим ли образом национальный суд оценил ключевые аргументы и доказательства.

Особенно это актуально в делах, касающихся права на мирное владение имуществом (Статья 1 Первого протокола). При отсутствии конкретного мотивирования отказ в исследовании доказательств превращает право на суд в чисто формальную гарантию.

Согласно подходу ЕСПЧ в делах Călin v. Romania и Nada v. Switzerland, законность и пропорциональность вмешательства в процессуальные права стороны должны обеспечиваться такими процедурами, которые реально дают возможность оспорить доказательства и эффективно представить собственную позицию.

Процессуальная экономия сама по себе не может оправдывать отказ в исследовании доказательств, если это лишает сторону возможности проверить ключевые фактические данные или опровергнуть позицию оппонента. При отсутствии надлежащего мотивирования и оценки альтернативных способов доказывания такой отказ фактически превращает право на участие в формировании доказательственной базы в формальную гарантию.

Последствия для юридической практики: позиция Большой Палаты Верховного Суда

По результатам пересмотра дела № 820/1945/15 в связи с решением Европейского суда по правам человека, Большая Палата Верховного Суда сформулировала важные подходы относительно последствий установленных международной инстанцией нарушений.

Главным выводом стало то, что установление ЕСПЧ нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод является основанием для полной отмены ранее принятых национальных судебных решений в соответствующем деле.

Как следствие, постановление суда первой инстанции, а также определения апелляционного и кассационного судов были отменены как принятые с нарушением стандартов Конвенции.

Дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции с обязательным учетом правовых выводов, сформулированных ЕСПЧ.

Большая Палата подчеркнула, что выплата справедливой сатисфакции, присужденной ЕСПЧ, в частности 2 100 евро морального вреда, не заменяет обязанности государства восстановить нарушенное материальное право, в данном случае — трудовые права заявительницы.

Дело «Бабкинис против Украины» и последующая позиция Большой Палаты Верховного Суда демонстрируют переход к содержательному пониманию правосудия. Суды обязаны предоставлять приоритет специальным нормативным актам и не могут подменять их разъяснениями или письмами органов власти, а любое отступление от прямой нормы должно быть четко и детально аргументировано.

Мотивация судебного решения при этом рассматривается не как технический элемент, а как составляющая права на справедливый суд, и ее недостаточность может составлять самостоятельное процессуальное нарушение.

Механизм пересмотра по исключительным обстоятельствам по статье 363 КАС Украины эффективен только тогда, когда он направлен не на формальное повторное рассмотрение дела, а на устранение первопричины нарушения, установленного ЕСПЧ. В заявлениях о пересмотре целесообразно обосновывать, что установленное Страсбургом нарушение имеет решающий характер для правильного разрешения спора, а национальный пересмотр является инструментом реального восстановления нарушенных прав в случаях, когда международная инстанция не присудила полного материального возмещения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.