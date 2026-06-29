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Что будет с математикой на НМТ-2027: комитет поддержал новые правила поступления и отмену ДПА

16:36, 29 июня 2026
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Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта поддержал новые правила вступительной кампании 2027 года, предусматривающие отмену ДПА, новый формат НМТ и сохранение обязательной математики только для тех специальностей, где она необходима.
Что будет с математикой на НМТ-2027: комитет поддержал новые правила поступления и отмену ДПА
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В Украине продолжается подготовка к вступительной кампании 2027 года и определение правил, по которым абитуриенты будут поступать в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования в условиях военного положения. Один из ключевых вопросов — перечень обязательных предметов для вступительных испытаний и освобождение выпускников от государственной итоговой аттестации. На этом фоне Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рассмотрел два законопроекта — №15254 и альтернативный №15254-1.

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Оба законопроекта направлены на урегулирование особенностей вступительной кампании 2027 года в условиях военного положения. Документы предлагают продлить действие специального порядка поступления в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования, определить особенности проведения вступительных испытаний, а также освободить выпускников 2026/2027 учебного года от прохождения государственной итоговой аттестации.

Во время заседания члены комитета подчеркнули, что правила поступления должны соответствовать реальным условиям, в которых уже несколько лет учатся украинские школьники. На образовательный процесс существенно повлияли пандемия COVID-19, длительное дистанционное обучение и полномасштабная война, что сказалось на возможностях учащихся полноценно осваивать учебные программы.

Именно поэтому комитет поддержал альтернативный законопроект №15254-1. Он предусматривает обязательную сдачу украинского языка и истории Украины, тогда как третий предмет абитуриент сможет выбрать в зависимости от специальности, на которую поступает. По мнению депутатов, такой подход является более сбалансированным, поскольку позволяет проверить базовые знания поступающих и одновременно учитывает специфику будущего обучения.

Отдельное внимание во время обсуждения уделили вопросу математики. В комитете отметили, что она должна оставаться обязательной для тех специальностей, где действительно необходима. В то же время введение обязательного тестирования по математике для всех абитуриентов возможно только после надлежащей подготовки школьной системы, с переходным периодом и уже после завершения военного положения.

Также члены комитета обратили внимание на чрезмерную психологическую нагрузку на абитуриентов. По их словам, прохождение четырех экзаменов в течение четырех часов в условиях воздушных тревог негативно влияет на детей, а результат тестирования нередко зависит не только от уровня знаний, но и от эмоционального состояния. Сокращение количества обязательных предметов, убеждены депутаты, будет способствовать более справедливому конкурсному отбору.

В комитете также подчеркнули, что создание понятных, доступных и реалистичных правил поступления является одним из факторов, который поможет сохранить украинскую молодежь в национальной системе образования и снизить риски образовательной миграции.

По результатам рассмотрения Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №15254-1, а основной законопроект №15254 — отклонить. Соответствующее заключение уже передано в профильный Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15254-1, которым предлагается сделать математику предметом по выбору при поступлении в учреждения высшего образования.

Однако в Кабинете Министров и Министерстве образования и науки такую идею пока не поддерживают.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее заявляла, что возможности перевести математику в категорию предметов по выбору пока нет.

Аналогичную позицию озвучивал и министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В МОН подчеркивают, что математика и история Украины должны оставаться обязательными составляющими НМТ, поскольку позволяют оценить базовый уровень знаний поступающих.

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Верховная Рада Украины Украина Национальный мультипредметный тест (НМТ) образование

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