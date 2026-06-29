Що буде з математикою на НМТ-2027: комітет підтримав нові правила вступу та скасування ДПА

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту підтримав нові правила вступної кампанії 2027 року, які передбачають скасування ДПА, новий формат НМТ та збереження обов'язкової математики лише для тих спеціальностей, де вона є необхідною.

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В Україні триває підготовка до вступної кампанії 2027 року та визначення правил, за якими абітурієнти вступатимуть до закладів вищої і фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану. Одне з ключових питань — перелік обов'язкових предметів для вступних випробувань та звільнення випускників від державної підсумкової атестації. На цьому тлі Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту розглянув два законопроєкти — №15254 та альтернативний №15254-1.

Обидва законопроєкти спрямовані на врегулювання особливостей вступної кампанії 2027 року в умовах воєнного стану. Документи пропонують продовжити дію спеціального порядку вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, визначити особливості проведення вступних випробувань, а також звільнити випускників 2026/2027 навчального року від проходження державної підсумкової атестації.

Під час засідання члени комітету наголосили, що правила вступу мають відповідати реальним умовам, у яких уже кілька років навчаються українські школярі. На освітній процес суттєво вплинули пандемія COVID-19, тривале дистанційне навчання та повномасштабна війна, що позначилося на можливостях учнів повноцінно опановувати навчальні програми.

Саме тому комітет підтримав альтернативний законопроєкт №15254-1. Він передбачає обов'язкове складання української мови та історії України, тоді як третій предмет абітурієнт зможе обирати залежно від спеціальності, на яку вступає. На думку депутатів, такий підхід є більш збалансованим, адже дозволяє перевірити базові знання вступників і водночас враховує специфіку майбутнього навчання.

Окрему увагу під час обговорення приділили питанню математики. У комітеті зазначили, що вона має залишатися обов'язковою для тих спеціальностей, де є необхідною. Водночас запровадження обов'язкового тестування з математики для всіх вступників можливе лише після належної підготовки шкільної системи, із перехідним періодом та вже після завершення воєнного стану.

Також члени комітету звернули увагу на надмірне психологічне навантаження на абітурієнтів. За їхніми словами, проходження чотирьох іспитів протягом чотирьох годин в умовах повітряних тривог негативно впливає на дітей, а результат тестування нерідко залежить не лише від рівня знань, а й від емоційного стану. Скорочення кількості обов'язкових предметів, переконані депутати, сприятиме більш справедливому конкурсному відбору.

У комітеті також наголосили, що створення зрозумілих, доступних та реалістичних правил вступу є одним із чинників, які допоможуть зберегти українську молодь у національній системі освіти та зменшити ризики освітньої міграції.

За результатами розгляду Комітет з питань молоді і спорту рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №15254-1, а основний законопроєкт №15254 — відхилити. Відповідний висновок уже передано до профільного Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Як писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15254-1, яким пропонується зробити математику вибірковим предметом під час вступу до закладів вищої освіти.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко раніше заявляла, що можливості перевести математику до категорії предметів на вибір наразі немає.

Аналогічну позицію озвучував і міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

У МОН наголошують, що математика та історія України повинні залишатися обов’язковими складовими НМТ, оскільки дозволяють оцінити базовий рівень знань вступників.

Тисячі українців виступили проти обов’язкової математики на НМТ, але цього виявилося замало.

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