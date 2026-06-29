ВАКС залишив без змін запобіжний захід ексголові ОП Андрію Єрмаку

Раніше суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн.

Фото: Суспільне

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 29 червня відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту ексголови Офісу Президента України Андрія Єрмака щодо зміни запобіжного заходу, а саме скасування обовʼязку носіння електронного засобу контролю.

Раніше суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн. Оскільки визначену суму було внесено, підозрюваного було звільнено з-під варти, проте на нього покладено низку процесуальних обов'язків, серед яких — носіння електронного браслета.

Андрій Єрмак підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом КК України). Справа № 991/8586/26.

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