ВАКС оставил без изменений меру пресечения экс-главе ОП Андрею Ермаку

Ранее суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 млн грн

Фото: Общественное

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Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 29 июня отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты экс-главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака об изменении меры пресечения, а именно об отмене обязанности носить электронное средство контроля.

Ранее суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 млн грн. Поскольку определенная сумма была внесена, подозреваемый был освобожден из-под стражи, однако на него возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых — ношение электронного браслета.

Андрей Ермак подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины. Дело № 991/8586/26.

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