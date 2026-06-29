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Дочь пенсионера через суд взыскала с ПФУ более 86 тысяч гривен недополученной при жизни пенсии

22:54, 29 июня 2026
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После смерти мужчины в 2025 году открылось наследие, в состав которого вошла, в частности, недополученная пенсия, однако Пенсионный фонд отказался осуществлять выплату.
Дочь пенсионера через суд взыскала с ПФУ более 86 тысяч гривен недополученной при жизни пенсии
Фото: Общественное
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Хмельницкий горрайонный суд обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области выплатить женщине 86 309,99 грн недополученной пенсии ее умершего отца, признав эти средства частью наследства.

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Как установил суд, после смерти мужчины в 2025 году открылось наследство, в состав которого вошла, в частности, недополученная пенсия. Речь идет о 86 309,99 грн, которые были начислены еще в 2022 году во исполнение решения Хмельницкого окружного административного суда.

После принятия наследства дочь обратилась в Главное управление ПФУ в Хмельницкой области с заявлением о выплате этих средств. Однако Пенсионный фонд отказался осуществить выплату, из-за чего наследница обратилась в суд.

Во время рассмотрения дела представители Пенсионного фонда просили отказать в удовлетворении иска.

Однако Хмельницкий горрайонный суд установил, что при жизни пенсионер действительно не получил причитающуюся ему сумму пенсии в связи с ее перерасчетом во исполнение решения Хмельницкого окружного административного суда. Поскольку члены его семьи не обращались в Главное управление ПФУ в Хмельницкой области за выплатой таких сумм, эти пенсионные выплаты вошли в состав наследства, и истец как единственная наследница первой очереди по закону приняла это наследство в установленном порядке.

Суд удовлетворил иск и взыскал с Главного управления ПФУ в Хмельницкой области в пользу истицы в порядке наследования по закону после смерти отца всю указанную сумму недополученной пенсии.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Дело № 686/6254/26.

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