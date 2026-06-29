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Донька пенсіонера через суд відсудила у ПФУ понад 86 тисяч гривень недоотриманої за життя пенсії

22:54, 29 червня 2026
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Після смерті чоловіка у 2025 році відкрилася спадщина, до складу якої увійшла, зокрема, недоотримана пенсія, рднак Пенсійний фонд відмовився здійснювати виплату.
Донька пенсіонера через суд відсудила у ПФУ понад 86 тисяч гривень недоотриманої за життя пенсії
Фото: Суспільне
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Хмельницький міськрайонний суд зобов'язав Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області виплатити жінці 86 309,99 грн недоотриманої пенсії її померлого батька, визнавши ці кошти частиною спадщини.

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Як встановив суд, після смерті чоловіка у 2025 році відкрилася спадщина, до складу якої увійшла, зокрема, недоотримана пенсія. Йдеться про 86 309,99 грн, які були нараховані ще у 2022 році на виконання рішення Хмельницького окружного адміністративного суду.

Після прийняття спадщини донька звернулася до Головного управління ПФУ в Хмельницькій області із заявою про виплату цих коштів. Однак Пенсійний фонд відмовився здійснювати виплату, через що спадкоємиця звернулася до суду.

Під час розгляду справи представники Пенсійного фонду просили відмовити у задоволенні позову.

Однак, Хмельницький міськрайонний суд встановив, що за життя пенсіонер дійсно не отримав належну йому суму пенсії у звʼязку із її перерахунком на виконання рішення Хмельницького окружного адміністративного суду. А оскільки, члени його сімʼї не зверталися до Головного управління ПФУ в Хмельницькій області за виплатою таких сум, то ці пенсійні виплати увійшли до складу його спадщини та позивач, як єдина спадкоємиця першої черги за законом, прийняла цю спадщину в установленому порядку.

Суд задовольнив позов та стягнув з Головного управління ПФУ в Хмельницькій області на користь позивачки в порядку спадкування за законом після смерті батька всю вказану суму недоотриманої пенсії.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку. Справа № 686/6254/26.

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