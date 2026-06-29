Водіїв в Іспанії зобов'яжуть знижувати швидкість під час обгону велосипедистів

Водіям доведеться змінити свої звички за кермом: нові правила стосуються обгону велосипедистів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Іспанії змінюють правила обгону велосипедистів. Із 1 жовтня 2026 року водії більше не зможуть виконувати такий маневр за звичними правилами: тепер вони будуть зобов'язані не лише витримувати безпечну бокову дистанцію, а й знижувати швидкість щонайменше на 20 км/год від установленого на дорозі ліміту.

Такі зміни уряд країни запроваджує для підвищення безпеки велосипедистів та інших найуразливіших учасників дорожнього руху.

Як зміняться правила обгону велосипедистів

Рада міністрів Іспанії схвалила реформу Загального регламенту дорожнього руху, яка суттєво змінює правила обгону велосипедистів.

Найважливіше нововведення набуде чинності 1 жовтня 2026 року. Відтепер на міжміських дорогах водії, які обганятимуть велосипедиста, повинні будуть знизити швидкість щонайменше на 20 км/год від максимально дозволеної на цій ділянці дороги.

Наприклад, якщо на дорозі встановлено обмеження 90 км/год, обгін дозволятиметься виконувати зі швидкістю не більше 70 км/год.

Нова вимога доповнює чинні правила, запроваджені після реформи Закону про дорожній рух 2022 року. Вони вже зобов'язують водіїв залишати під час обгону щонайменше 1,5 метра бокового інтервалу. За небезпечний обгін велосипедиста передбачено штраф до 200 євро та позбавлення шести штрафних балів.

Крім того, на дорогах із двома і більше смугами руху в одному напрямку водії повинні будуть повністю перестроюватися на сусідню смугу для виконання обгону.

Які ще зміни запровадять

Реформа також передбачає низку інших нововведень.

У містах водії повинні будуть тримати дистанцію не менше п'яти метрів, рухаючись позаду велосипедиста в одній смузі.

Велосипедистам рекомендуватиметься рухатися переважно по центру смуги, щоб бути помітнішими для інших учасників дорожнього руху. Також місцева влада зможе дозволяти рух велосипедів в обох напрямках на вулицях із обмеженням швидкості до 30 км/год.

Окрім цього, на міжміських дорогах скасовуються всі винятки щодо використання шоломів — відтепер вони стануть обов'язковими для всіх велосипедистів. Для кур'єрів, які працюють на велосипедах, також стане обов'язковим використання шолома та світловідбивного жилета під час роботи. За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 200 євро.

За задумом Генеральної дирекції дорожнього руху Іспанії (DGT), нові правила мають зробити дороги безпечнішими для велосипедистів та інших уразливих учасників дорожнього руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.