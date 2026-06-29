Водителей в Испании обяжут снижать скорость при обгоне велосипедистов

Водителям придется изменить свои привычки за рулем: новые правила касаются обгона велосипедистов.

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В Испании меняют правила обгона велосипедистов. С 1 октября 2026 года водители больше не смогут выполнять такой маневр по привычным правилам: теперь они будут обязаны не только соблюдать безопасную боковую дистанцию, но и снижать скорость как минимум на 20 км/ч от установленного на данном участке дороги ограничения.

Такие изменения правительство страны вводит для повышения безопасности велосипедистов и других наиболее уязвимых участников дорожного движения.

Как изменятся правила обгона велосипедистов

Совет министров Испании одобрил реформу Общего регламента дорожного движения, которая существенно изменяет правила обгона велосипедистов.

Самое важное нововведение вступит в силу 1 октября 2026 года. С этого момента на междугородних дорогах водители, которые будут обгонять велосипедиста, обязаны снизить скорость как минимум на 20 км/ч от максимально разрешенной на данном участке дороги.

Например, если на дороге установлено ограничение 90 км/ч, обгон разрешается выполнять со скоростью не более 70 км/ч.

Новое требование дополняет действующие правила, введенные после реформы Закона о дорожном движении 2022 года. Они уже обязывают водителей оставлять при обгоне боковой интервал не менее 1,5 метра. За опасный обгон велосипедиста предусмотрен штраф до 200 евро и лишение шести штрафных баллов.

Кроме того, на дорогах с двумя и более полосами движения в одном направлении водители будут обязаны полностью перестраиваться на соседнюю полосу для выполнения обгона.

Какие еще изменения введут

Реформа также предусматривает ряд других нововведений.

В городах водители должны будут соблюдать дистанцию не менее пяти метров, двигаясь позади велосипедиста по одной полосе.

Велосипедистам будет рекомендовано двигаться преимущественно по центру полосы, чтобы быть более заметными для других участников дорожного движения. Также местные власти смогут разрешать движение велосипедов в обоих направлениях на улицах с ограничением скорости до 30 км/ч.

Кроме этого, на междугородних дорогах отменяются все исключения, касающиеся использования шлемов, — отныне они станут обязательными для всех велосипедистов. Для курьеров, работающих на велосипедах, также станет обязательным использование шлема и светоотражающего жилета во время работы. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере 200 евро.

По замыслу Генеральной дирекции дорожного движения Испании (DGT), новые правила должны сделать дороги более безопасными для велосипедистов и других уязвимых участников дорожного движения.

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