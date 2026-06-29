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Дисциплинарная палата ВСП приняла представление об увольнении судьи из Черновцов Андрея Триски, на которого пожаловались патрульные

13:38, 29 июня 2026
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Судью из Черновцов Андрея Триску отстранили от осуществления правосудия.
Дисциплинарная палата ВСП приняла представление об увольнении судьи из Черновцов Андрея Триски, на которого пожаловались патрульные
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Судья Садгирского районного суда города Черновцы Андрей Триска временно отстранен от осуществления правосудия после решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

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Как сообщили в ВСП, 29 июня 2026 года Первая Дисциплинарная палата приняла решение применить к судье дисциплинарное взыскание в виде представления о его увольнении с должности.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 29 июня 2026 года, судья Садгирского районного суда города Черновцы Триска Андрей Иванович отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Таким образом, Андрей Триска не будет осуществлять правосудие до окончательного решения ВСП.

На судью в Высший совет правосудия пожаловались патрульные полицейские. Полицейские сообщили, что на судью составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии, и суд применил к нему штраф и лишил прав на год.

Пять лет назад ВСП рассматривала аналогичный случай, но ограничилась отстранением от осуществления правосудия на три месяца с лишением доплат и направила судью в Национальную школу судей.

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