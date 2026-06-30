Медики предупреждают, что экстремальная жара может вызвать тепловое истощение, тепловой удар и даже повысить риск сердечного приступа.

Фото: asterhospitals.in

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Периоды экстремальной жары могут негативно влиять на здоровье любого человека, однако для отдельных категорий населения они представляют особую опасность. Медики рекомендуют людям пожилого возраста, младенцам, маленьким детям и другим уязвимым группам населения соблюдать дополнительные меры безопасности во время высоких температур.

Как жара влияет на организм

Когда температура тела повышается, кровеносные сосуды расширяются. Это приводит к снижению артериального давления и заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь по организму.

Из-за этого могут возникать легкие симптомы, в частности зудящая тепловая сыпь или отеки стоп.

Одновременно организм теряет жидкость и соли через потоотделение, что нарушает их баланс.

В сочетании со сниженным артериальным давлением это может привести к тепловому истощению.

Его основные симптомы:

головокружение;

тошнота;

обморок;

спутанность сознания;

мышечные судороги;

головная боль;

сильное потоотделение;

усталость.

Если артериальное давление снижается слишком сильно, повышается риск сердечного приступа.

Почему организм так реагирует на жару

Медики отмечают, что человеческий организм постоянно пытается поддерживать внутреннюю температуру на уровне около 37°C независимо от того, находится ли человек на морозе или в жаре.

Именно при такой температуре организм функционирует наиболее эффективно.

Однако с повышением температуры воздуха поддерживать этот баланс становится все сложнее. Для охлаждения организм расширяет больше кровеносных сосудов у поверхности кожи и активнее выделяет пот.

Как обезопасить себя во время жары

Специалисты рекомендуют особенно заботиться о людях, которым тяжело переносить высокие температуры, в частности:

людях пожилого возраста;

лицах с хроническими заболеваниями;

тех, кто проживает один.

Также рекомендуется:

поддерживать прохладу в помещении, закрывая шторы на солнечной стороне;

пить достаточное количество воды и избегать чрезмерного употребления алкоголя;

не находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 15:00;

находиться в тени, пользоваться солнцезащитным кремом с высоким SPF и широкополой шляпой;

избегать физических нагрузок в самые жаркие часы;

брать с собой воду во время поездок.

Тем, кто планирует купаться в реках или открытых водоемах, рекомендуют обращать внимание на предупреждающие знаки и учитывать возможные скрытые опасности.

Также подчеркивается, что никогда нельзя оставлять в закрытом автомобиле детей, младенцев или домашних животных.

Что делать при тепловом истощении или тепловом ударе

Если у человека есть признаки теплового истощения, специалисты рекомендуют:

перенести его в прохладное место;

уложить и немного приподнять ноги;

давать много воды или напитков для регидратации;

охлаждать кожу прохладной водой, обмахивать или прикладывать холодные компрессы к шее и подмышкам.

Если в течение 30 минут состояние не улучшается, существует риск развития теплового удара, который является неотложным медицинским состоянием.

При тепловом ударе человек может перестать потеть, несмотря на сильный перегрев, температура тела может превышать 40°C, возможны судороги или потеря сознания. В таком случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Кто находится в группе наибольшего риска

Тяжелее всего переносят жару:

люди пожилого возраста;

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

люди с сахарным диабетом;

дети;

лица с ограниченной подвижностью;

люди с деменцией или другими заболеваниями мозга;

бездомные;

жители квартир на верхних этажах домов.

Могут ли лекарства повышать риск

Да. При этом врачи рекомендуют не прекращать прием назначенных препаратов, а вместо этого внимательнее следить за водным балансом и избегать перегрева.

В частности, диуретики («мочегонные») увеличивают потерю жидкости и могут усиливать обезвоживание.

Препараты для снижения артериального давления в сочетании с естественным расширением сосудов во время жары могут вызвать опасное падение давления.

Некоторые препараты для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона уменьшают потоотделение, из-за чего организму сложнее охлаждаться.

Кроме того, препараты, такие как литий или статины, могут становиться более концентрированными в крови из-за потери большого количества жидкости, что повышает риск побочных эффектов.

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