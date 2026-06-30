Медики попереджають, що екстремальна спека може викликати теплове виснаження, тепловий удар і навіть підвищити ризик серцевого нападу.

Фото: asterhospitals.in

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Періоди екстремальної спеки можуть негативно впливати на здоров'я будь-якої людини, однак для окремих категорій населення вони становлять особливу небезпеку. Медики рекомендують людям похилого віку, немовлятам, маленьким дітям та іншим вразливим групам населення дотримуватися додаткових заходів безпеки під час високих температур.

Як спека впливає на організм

Коли температура тіла підвищується, кровоносні судини розширюються. Це призводить до зниження артеріального тиску та змушує серце працювати інтенсивніше, щоб перекачувати кров по організму.

Через це можуть виникати легкі симптоми, зокрема сверблячий тепловий висип або набряки стоп.

Одночасно організм втрачає рідину та солі через потовиділення, що порушує їхній баланс.

У поєднанні зі зниженим артеріальним тиском це може призвести до теплового виснаження.

Його основні симптоми:

запаморочення;

нудота;

непритомність;

сплутаність свідомості;

м'язові судоми;

головний біль;

сильне потовиділення;

втома.

Якщо артеріальний тиск знижується надто сильно, підвищується ризик серцевого нападу.

Чому організм так реагує на спеку

Медики зазначають, що людський організм постійно намагається підтримувати внутрішню температуру на рівні близько 37°C незалежно від того, чи перебуває людина під час морозу або спеки.

Саме за такої температури організм функціонує найефективніше.

Однак зі зростанням температури повітря підтримувати цей баланс стає дедалі складніше. Для охолодження організм розширює більше кровоносних судин біля поверхні шкіри та активніше виділяє піт.

Як убезпечити себе під час спеки

Фахівці рекомендують особливо піклуватися про людей, яким важко переносити високі температури, зокрема:

людей похилого віку;

осіб із хронічними захворюваннями;

тих, хто проживає самотньо.

Також радять:

підтримувати прохолоду в приміщенні, закриваючи штори на сонячному боці;

пити достатньо води та уникати надмірного вживання алкоголю;

не перебувати під прямим сонцем із 11:00 до 15:00;

перебувати в затінку, користуватися сонцезахисним кремом із високим SPF та широкополим капелюхом;

уникати фізичних навантажень у найспекотніші години;

брати із собою воду під час поїздок.

Тим, хто планує купатися у річках чи відкритих водоймах, рекомендують звертати увагу на попереджувальні знаки та враховувати можливі приховані небезпеки.

Також наголошується, що ніколи не можна залишати у зачиненому автомобілі дітей, немовлят або домашніх тварин.

Що робити при тепловому виснаженні або тепловому ударі

Якщо у людини є ознаки теплового виснаження, спеціалісти рекомендують:

перенести її у прохолодне місце;

покласти та трохи підняти ноги;

давати багато води або напоїв для регідратації;

охолоджувати шкіру прохолодною водою, обмахувати або прикладати холодні компреси до шиї та пахв.

Якщо протягом 30 хвилин стан не покращується, існує ризик розвитку теплового удару, який є невідкладним медичним станом.

При тепловому ударі людина може перестати пітніти, незважаючи на сильний перегрів, температура тіла може перевищувати 40°C, можливі судоми або втрата свідомості. У такому разі необхідно негайно викликати швидку допомогу.

Хто перебуває у групі найбільшого ризику

Найважче переносять спеку:

люди похилого віку;

пацієнти із серцево-судинними захворюваннями;

люди з цукровим діабетом;

діти;

особи з обмеженою рухливістю;

люди з деменцією або іншими захворюваннями мозку;

бездомні;

мешканці квартир на верхніх поверхах будинків.

Чи можуть ліки підвищувати ризик

Так. Водночас лікарі рекомендують не припиняти прийом призначених препаратів, а натомість уважніше стежити за водним балансом та уникати перегрівання.

Зокрема, діуретики («сечогінні») збільшують втрату рідини та можуть посилювати зневоднення.

Препарати для зниження артеріального тиску в поєднанні з природним розширенням судин під час спеки можуть спричинити небезпечне падіння тиску.

Деякі ліки для лікування епілепсії та хвороби Паркінсона зменшують потовиділення, через що організму складніше охолоджуватися.

Крім того, препарати на кшталт літію або статинів можуть ставати більш концентрованими в крові через втрату великої кількості рідини, що підвищує ризик побічних ефектів.

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