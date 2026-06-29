Не звернулися до ТЦК для повторної ВЛК — колишнім «обмежено придатним» загрожує штраф 17 тисяч гривень

Не чекати повістку: колишні «обмежено придатні» повинні самі звернутися до ТЦК для проходження ВЛК, інакше — штраф 17 тисяч гривень.

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У справі, що переглядалася, чоловік стверджував, що не мав проходити повторний медогляд без вручення повістки чи направлення. Другий апеляційний адміністративний суд не погодився: Закон №4235-ІХ покладав на таких громадян обов'язок самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет для отримання направлення на ВЛК, тому відсутність повістки не звільняє від виконання цього обов'язку.

Апеляція залишила у силі постанову про накладення штрафу у 17 тисяч гривень на військовозобов'язаного, який до 5 червня 2025 року не пройшов повторний медичний огляд після законодавчого скасування категорії «обмежено придатний».

Обставини справи

Позивач оскаржив постанову ТЦК про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210-1 КУпАП, якою його оштрафували на 17 000 гривень за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Як встановили суди, чоловік раніше був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час. Після внесення змін до законодавства він був зобов'язаний до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби, однак цього не зробив і не звернувся до ТЦК чи через електронний кабінет для отримання направлення на ВЛК. За даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів було встановлено невиконання цього обов'язку, після чого до поліції направили звернення про доставлення чоловіка до ТЦК, де щодо нього склали протокол про адміністративне правопорушення.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Це рішення чоловік оскаржив в апеляційному порядку.

На чому наполягав позивач

В апеляційній скарзі позивач зазначав, що не отримував повістки та направлення на повторне проходження ВЛК, а тому не був зобов'язаний проходити медичний огляд. На його думку, такий обов'язок виникає лише після належного виклику особи та вручення відповідного направлення.

Також він вказував, що завчасно уточнив свої персональні дані через застосунок «Резерв+», тому ТЦК мав можливість надіслати йому повістку. Крім того, позивач стверджував, що не був належним чином повідомлений про розгляд справи про адміністративне правопорушення, його підпис у протоколі нібито виконала інша особа, а постанова була винесена після спливу строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Висновки апеляційного суду

Колегія суддів відхилила ці доводи та погодилася з висновками суду першої інстанції.

Суд зазначив, що після набрання чинності Законом №4235-ІХ громадяни віком від 25 до 60 років, які до набрання чинності Законом №3621-ІХ були визнані обмежено придатними до військової служби, були зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Для цього закон передбачив два способи виконання обов'язку: самостійно звернутися до ТЦК та СП або скористатися електронним кабінетом призовника, військовозобов'язаного та резервіста для отримання направлення на ВЛК.

Колегія суддів наголосила, що цей обов'язок виникав безпосередньо із закону і не ставився у залежність від вручення повістки, оскільки Закон №4235-ІХ прямо зобов'язував таких громадян самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет для отримання направлення на військово-лікарську комісію. Тому відсутність врученої повістки не є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання цього обов'язку.

Окремо суд звернув увагу, що після спливу встановленого законом строку обов'язок не припинився. Особа, яка його не виконала, продовжує перебувати у стані триваючого правопорушення до моменту виконання вимоги закону. На думку суду, інше тлумачення фактично сприяло б ухиленню від виконання передбаченого законом обов'язку та зводило б нанівець мету законодавчих змін.

Чому суд відхилив інші аргументи

Апеляційний суд також не погодився з доводами про пропуск строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Колегія зазначила, що для правопорушень, передбачених статтею 210-1 КУпАП в особливий період, адміністративне стягнення може бути накладене протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Суд зауважив, що моментом виявлення такого правопорушення є встановлення уповноваженою особою всіх ознак складу адміністративного правопорушення, а процесуально цей висновок оформлюється складанням протоколу. У цій справі протокол був складений 16 жовтня 2025 року, а постанова про накладення штрафу винесена 30 жовтня 2025 року, тобто у межах строків, передбачених законом.

Суд також відхилив твердження про підроблення підпису в протоколі. Колегія зазначила, що матеріали справи не містять доказів фальсифікації підпису. Натомість у справі 639/3690/26 були письмові пояснення самого позивача та підписана ним пам'ятка про роз'яснення процесуальних прав. У власноручних поясненнях чоловік зазначив, що не пройшов ВЛК до 5 червня 2025 року, оскільки «не був усвідомлений».

Рішення суду

Другий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Новобаварського районного суду міста Харкова — без змін.

Таким чином, штраф у 17 000 гривень за частиною 3 статті 210-1 КУпАП залишився чинним. Суд підтвердив, що щодо громадян, які до набрання чинності Законом №3621-ІХ були визнані обмежено придатними до військової служби, Закон №4235-ІХ поклав обов'язок самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет для отримання направлення на повторну ВЛК, а відсутність повістки сама по собі не звільняє від відповідальності за невиконання цього обов'язку.

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