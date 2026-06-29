Не обратились в ТЦК для повторной ВВК — бывшим «ограниченно годным» грозит штраф 17 тысяч гривен

Не ждать повестку: бывшие «ограниченно годные» должны сами обратиться в ТЦК для прохождения ВВК, иначе — штраф 17 тысяч гривен.

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В деле, что рассматривалось, мужчина утверждал, что не должен был проходить повторный медицинский осмотр без вручения повестки или направления. Второй апелляционный административный суд с этим не согласился: Закон №4235-ІХ возлагал на таких граждан обязанность самостоятельно обратиться в ТЦК либо через электронный кабинет для получения направления на ВЛК, поэтому отсутствие повестки не освобождает от исполнения этой обязанности.

Апелляционный суд оставил в силе постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен на военнообязанного, который до 5 июня 2025 года не прошел повторный медицинский осмотр после законодательной отмены категории «ограниченно годен».

Обстоятельства дела

Истец обжаловал постановление ТЦК о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУоАП, согласно которой его оштрафовали на 17 000 гривен за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Как установили суды, ранее мужчина был признан непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время. После внесения изменений в законодательство он был обязан до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе, однако этого не сделал и не обратился в ТЦК либо через электронный кабинет для получения направления на ВЛК. По данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов было установлено неисполнение этой обязанности, после чего в полицию направили обращение о доставлении мужчины в ТЦК, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Это решение мужчина обжаловал в апелляционном порядке.

На чем настаивал истец

В апелляционной жалобе истец указывал, что не получал повестку и направление на повторное прохождение ВЛК, а потому не был обязан проходить медицинский осмотр. По его мнению, такая обязанность возникает только после надлежащего вызова лица и вручения соответствующего направления.

Также он указывал, что заблаговременно уточнил свои персональные данные через приложение «Резерв+», поэтому ТЦК имел возможность направить ему повестку. Кроме того, истец утверждал, что не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела об административном правонарушении, его подпись в протоколе якобы выполнило другое лицо, а постановление было вынесено после истечения сроков привлечения к административной ответственности.

Выводы апелляционного суда

Коллегия судей отклонила эти доводы и согласилась с выводами суда первой инстанции.

Суд отметил, что после вступления в силу Закона №4235-ІХ граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые до вступления в силу Закона №3621-ІХ были признаны ограниченно годными к военной службе, были обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе. Для этого закон предусмотрел два способа исполнения обязанности: самостоятельно обратиться в ТЦК и СП либо воспользоваться электронным кабинетом призывника, военнообязанного и резервиста для получения направления на ВЛК.

Коллегия судей подчеркнула, что эта обязанность возникала непосредственно из закона и не ставилась в зависимость от вручения повестки, поскольку Закон №4235-ІХ прямо обязывал таких граждан самостоятельно обратиться в ТЦК либо через электронный кабинет для получения направления на военно-врачебную комиссию. Поэтому отсутствие врученной повестки не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение этой обязанности.

Отдельно суд обратил внимание, что после истечения установленного законом срока обязанность не прекратилась. Лицо, которое ее не исполнило, продолжает находиться в состоянии длящегося правонарушения до момента исполнения требования закона. По мнению суда, иное толкование фактически способствовало бы уклонению от исполнения предусмотренной законом обязанности и сводило бы на нет цель законодательных изменений.

Почему суд отклонил другие доводы

Апелляционный суд также не согласился с доводами о пропуске сроков привлечения к административной ответственности.

Коллегия указала, что за правонарушения, предусмотренные статьей 210-1 КУоАП в особый период, административное взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения. Суд отметил, что моментом выявления такого правонарушения является установление уполномоченным лицом всех признаков состава административного правонарушения, а процессуально этот вывод оформляется составлением протокола. В данном деле протокол был составлен 16 октября 2025 года, а постановление о наложении штрафа вынесено 30 октября 2025 года, то есть в пределах сроков, предусмотренных законом.

Суд также отклонил утверждение о подделке подписи в протоколе. Коллегия указала, что материалы дела не содержат доказательств фальсификации подписи. Вместе с тем в деле №639/3690/26 имелись письменные объяснения самого истца и подписанная им памятка о разъяснении процессуальных прав. В собственноручных объяснениях мужчина указал, что не прошел ВЛК до 5 июня 2025 года, поскольку «не был осведомлен».

Решение суда

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Новобаварского районного суда города Харькова — без изменений.

Таким образом, штраф в размере 17 000 гривен по части 3 статьи 210-1 КУоАП остался в силе. Суд подтвердил, что в отношении граждан, которые до вступления в силу Закона №3621-ІХ были признаны ограниченно годными к военной службе, Закон №4235-ІХ возложил обязанность самостоятельно обратиться в ТЦК либо через электронный кабинет для получения направления на повторную ВЛК, а отсутствие повестки само по себе не освобождает от ответственности за неисполнение этой обязанности.

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