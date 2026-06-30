Кого не допустят в Национальный пантеон и на какие преступления действует ограничение

Верховной Раде предложили законопроект о создании Национального пантеона, который изменяет правила государственного чествования исторических фигур и вводит новую процедуру перезахоронений.

Фото иллюстративное, источник фото: Diaspora.ua

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В Украине готовится запуск нового масштабного проекта в сфере государственной мемориализации – Украинского национального пантеона. Соответствующий законопроект №15360 «Об Украинском национальном пантеоне» Президент подал в Верховную Раду 28 июня 2026 года.

Инициатива предусматривает создание отдельного общенационального мемориального комплекса в Киеве, а также изменение подходов к увековечиванию выдающихся украинцев – от критериев отбора до процедуры перезахоронения и государственных церемоний.

Что такое Украинский национальный пантеон

Законопроект определяет Пантеон как государственное пространство памяти, которое будет находиться в исключительной собственности государства и не будет подлежать приватизации или передаче в аренду. Его основная идея – сформировать место, где на общегосударственном уровне будут чествовать лиц, внесших значительный вклад в развитие Украины, ее независимость, культуру, науку, военное дело и общественную жизнь.

Предполагается, что Пантеон станет частью государственного протокола. Именно здесь могут проводиться официальные церемонии, в частности, вручение высших государственных наград, а также военные захоронения с почестями.

Кого предлагают чествовать

Документ определяет широкий перечень категорий лиц, которые могут быть отмечены в Пантеоне. Среди них: правители исторических украинских государственных образований - от Руси до УНР, ЗУНР, Украинского Государства и Карпатской Украины, президенты Украины (за исключением устраненных в порядке импичмента), главнокомандующие украинских военных формирований разных периодов, руководители Вооруженных сил Украины во время войны за независимость, культуры, искусства, спорта, языка и гражданского общества, лауреаты Нобелевской премии, деятели мирового уровня, деятельность которых была связана с Украиной.

Таким образом, речь идет не только о военных или политических деятелях, но и о представителях культуры, науки и других сфер.

Кто не сможет быть удостоен

В то же время, законопроект предусматривает и четкие ограничения. В Пантеоне не смогут быть увековечены лица, которые имеют обвинительные приговоры за преступления против национальной безопасности или преступления против мира, подпадают под действие законов о декоммунизации и осуждении тоталитарных режимов, подпадают под ограничение законодательства по запрету пропаганды российского тоталитарного режима и агрессии РФ.

Фактически, это согласовывает будущую систему памяти с уже действующей политикой декоммунизации и деколонизации.

Условия перезахоронения

Отдельный блок законопроекта касается перезахоронений. Предполагается, что решения будут приниматься не автоматически, а только при наличии определенных оснований, в частности: если место захоронения находится под угрозой или в неудовлетворительном состоянии, если речь идет о государственном почитании на высшем уровне, если захоронение находится за пределами Украины.

Общее правило – перезахоронение возможно не ранее чем через 20 лет после смерти. В исключительных случаях этот срок может быть сокращен, но только по заключению специального совещательного органа. Обязательным остается и согласие родственников. Без нее процедура не может быть инициирована.

Предварительное разбирательство будет осуществлять специальный коллегиальный совещательный орган, в который войдут историки, ученые, эксперты и представители общественности. Окончательное решение предлагается закреплять не указами или постановлениями, а законом Украины – то есть, каждый случай должен утверждать Верховная Рада.

Электронный формат и взаимодействие государства

Законопроект предусматривает значительную цифровизацию процессов: создание электронного реестра, использование Действия и специального кабинета персонального военного учета. Речь идет об автоматизированном обмене данными между государственными органами, ТЦК и другими реестрами, а также о электронном представлении сообщений об изменениях учетных данных. Отдельно закрепляется ежегодная сверка данных между работодателями и ТЦК или соответствующими органами.

Изменения в законодательстве

Законопроект об Украинском национальном пантеоне предусматривает внесение изменений в статью 20 Земельного кодекса Украины, которыми устанавливается специальный правовой режим использования земельных участков. В частности, предлагается предположить, что строительство и функционирование Украинского национального пантеона не потребует изменения целевого назначения земельного участка, категории земель или функционального использования территории.

Такое исключение будет применяться в случае, если земельный участок используется в качестве специальной формы мемориального, церемониального, культурно-исторического, эстетического, воспитательного, просветительского, рекреационного или репрезентативного использования территории.

Проект Украинского национального пантеона предлагает ввести отдельный градостроительный режим для его строительства и функционирования. Согласно предлагаемым изменениям в раздел V «Заключительные положения», размещение Пантеона будет признаваться надлежащим использованием территорий, определенных градостроительной документацией, и не потребует внесения изменений в такую ​​документацию исключительно в связи с его созданием.

Отдельно предполагается, что градостроительные условия и ограничения по проектированию объектов Пантеона будут предоставляться уполномоченным органом градостроительства и архитектуры на основании результатов открытого международного или всеукраинского архитектурного конкурса. При этом такие условия будут определяться в соответствии со специальным законом о Пантеоне и без учета требований градостроительной документации на местном уровне.

Фактически для Пантеона предлагается создать отдельный правовой режим, отличающийся от стандартных градостроительных и земельных процедур.

На правительство возлагается ключевая организационная роль: от определения заказчика строительства до утверждения порядка архитектурного конкурса, государственных церемоний и формирования совещательного органа. Также Кабмин должен разработать порядок функционирования Пантеона и обеспечить приведение нормативной базы в соответствие с новым законом.

Что это значит на практике

В случае принятия законопроекта Украина получит новую государственную систему мемориализации, которая объединит исторические фигуры разных эпох – от княжеских времен до современности – в едином национальном пространстве памяти.

Проект также изменяет подход к государственному чествованию: он становится более формализованным, юридически урегулированным и привязанным к парламентским решениям. Окончательное решение по законопроекту будет приниматься Верховной Радой во время его рассмотрения, и его положения еще могут быть изменены.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ранее сообщала о том, что Президент Владимир Зеленский сообщил о начале работы по созданию Пантеона выдающихся украинцев.

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