По делу нардепа Анны Скороход о $250 тысячах за санкции СНБО открыли материалы дела

Детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Анны Скороход.

В настоящее время детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

По версии следствия, народный депутат организовала деятельность преступной группы и выступала «гарантом» договоренностей относительно применения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины к компании-конкуренту.

Как установило следствие, участники группы предложили представителю предпринимателя за 250 тысяч долларов США решить вопрос о введении санкций против компании-конкурента. Они уверяли, что имеют влияние на должностных лиц органов государственной власти, в частности СНБО, и могут обеспечить принятие соответствующего решения. По данным правоохранителей, именно народный депутат должна была быть «гарантом» выполнения этих договоренностей.

По информации САП, после передачи первой части оговоренной суммы — 125 тысяч долларов США, которые были оформлены как заем, представителя предпринимателя заверили, что эти средства якобы получат должностные лица СНБО. Также ему продемонстрировали фотографию приложения со санкционными списками как подтверждение их действий.

В то же время, по данным следствия, фактической передачи денег должностным лицам СНБО не произошло, а решение о применении санкций так и не было принято.

Действия участников преступной группы квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

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