У справі нардепки Анни Скороход про $250 тисяч за санкції РНБО відкрили матеріали справи

Детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народної депутатки України Анни Скороход.

Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

За версією слідства, народна депутатка організувала діяльність злочинної групи та виступала «гарантом» домовленостей щодо застосування санкцій Ради національної безпеки і оборони України до компанії-конкурентки.

Як встановило слідство, учасники групи запропонували представнику підприємця за 250 тисяч доларів США вирішити питання про запровадження санкцій проти компанії-конкурента. Вони запевняли, що мають вплив на посадових осіб органів державної влади, зокрема РНБО, і можуть забезпечити ухвалення відповідного рішення. За даними правоохоронців, саме народна депутатка мала бути «гарантом» виконання цих домовленостей.

За інформацією САП, після передачі першої частини обумовленої суми — 125 тисяч доларів США, які були оформлені як позика, представника підприємця запевнили, що ці кошти нібито отримають посадовці РНБО. Також йому продемонстрували фотографію додатка із санкційними списками як підтвердження їхній дій.

Водночас, за даними слідства, фактичної передачі грошей службовим особам РНБО не відбулося, а рішення про застосування санкцій так і не було ухвалене.

Дії учасників злочинної групи кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

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