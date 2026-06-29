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Кабмін затвердив порядок використання коштів ЄС, залучених у межах спецпозики на озброєння

12:59, 29 червня 2026
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Юлія Свириденко підкреслила, що європейські кошти спрямують не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками.
Кабмін затвердив порядок використання коштів ЄС, залучених у межах спецпозики на озброєння
Фото: kmu.gov.ua
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Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках.

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За її словами, це дозволить спрямувати залучені від ЄС кошти на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українського війська.

«Європейські кошти спрямують не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками.

Закупівлі проводитимуться, зокрема, через міжнародні організації за їхніми процедурами, що пришвидшить доставку важливих компонентів та готового озброєння», - заявила вона.

Юлія Свириденко підкреслила, запроваджується моніторинг, контроль, аудит та звітування відповідно до вимог Європейського Союзу, що забезпечить прозоре та найбільш ефективне використання залучених коштів.

«Угоду про Ukraine Support Loan було підписано і ратифіковано наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до €90 млрд, розрахований на 2026-2027 роки. Із цієї суми €60 млрд буде спрямовано на оборонні потреби України.

Вже у поточному році очікується €28,3 млрд оборонної підтримки в межах Ukraine Support Loan», - додала вона.

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зброя ЄС Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

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